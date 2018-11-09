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Koalisyon gÃ¼Ã§leri Suriye'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun Suriye'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi 14'Ã¼ Ã§ocuk 26 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iddia edildi.
ABD öncülüÄŸünde kurulan uluslararasÄ± koalisyonun Suriye'nin Irak sÄ±nÄ±r bölgesindeki Hacin bölgesine hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸi iddia edildi. Sputnik'te yer alan habere göre hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14'ü çocuk 26 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Suudi El-Hadas televizyonu, Suriye Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°zleme Merkezi’nin IÅžÄ°D hedeflerini vurmak için havalanan koalisyon uçaklarÄ±nÄ±n sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evleri vurduÄŸunu belirtti.
Daha önce koalisyonun 3 KasÄ±m’da aynÄ± bölgeye gerçekleÅŸtirdiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda da 15 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BM Güvenlik Konseyi’nden, koalisyonun yasaklÄ± beyaz fosforu da kullandÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±namasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)