ErciÅŸ'te kayyÄ±mÄ±n belediyenin mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Van'Ä±n ErciÅŸ Belediyesine kayyÄ±m olarak atanan Mehmet Åžirin YaÅŸarâ€™Ä±n, belediyenin kamu alanlarÄ±nÄ± ve iÅŸ makinelerini ihale usulÃ¼ sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Van’Ä±n ErciÅŸ Belediyesine kayyÄ±m olarak atanan eski ilçe KaymakamÄ± Mehmet Åžirin YaÅŸar’Ä±n, belediyenin kamu alanlarÄ±nÄ± ve iÅŸ makinelerini ihale usulü ile sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Haber ErciÅŸ’de yer alan habere göre, 11 Eylül 2016 tarihinde ErciÅŸ Belediyesine kayyÄ±m olarak atanan Mehmet Åžirin YaÅŸar, belediyeye ait kamu alanlarÄ±nÄ± ve iÅŸ makinelerini ihale usulü ile sattÄ±.

ErciÅŸ’in AÅŸaÄŸÄ± IÅŸÄ±klÄ± Mahallesi’nde bulunan belediye arsalarÄ± ile Kasaplar ve Peynirciler çarÅŸÄ±sÄ±nda bulunan dükkanlarÄ± satan YaÅŸar’Ä±n, satamadÄ±ÄŸÄ± dükkanlarÄ± ise binanÄ±n iÅŸini yapan müteahhit firmaya alacaklarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi öne sürüldü.

YaÅŸar’Ä±n yüzlerce dükkanla birlikte belediyeye ait çok sayÄ±da araç ve iÅŸ makinesini satmasÄ±na raÄŸmen belediyeyi milyonlarca lira borç bataÄŸÄ±na soktuÄŸu ileri sürüldü. YaÅŸar’Ä±n, belediyeye ek gelir saÄŸlamak için özel bankalardan yüklü miktarda kredi çektiÄŸi de iddialar arasÄ±nda.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, ErciÅŸ Belediyesinin borçlarÄ±nÄ± meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Özgökçe’nin TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± talebiyle sunduÄŸu 17 maddelik soru önergesinde, “ErciÅŸ Belediyesi’ne 11 Eylül 2016 tarihinde kayyÄ±m olarak atanan eski ilçe kaymakamÄ± Mehmet Åžirin YaÅŸar’Ä±n, kayyÄ±m olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± süre boyunca belediyeye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ± ve taÅŸÄ±nÄ±r varlÄ±klarÄ± sattÄ±ÄŸÄ±, belediyeye ek gelir saÄŸlamak adÄ±na özel bankalardan yüklü miktarda kredi çektiÄŸi, buna raÄŸmen belediyenin halen 400 milyona yakÄ±n borcu olduÄŸu” yönündeki iddialar soruldu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 23:37

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