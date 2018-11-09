â€˜AliÅŸ'imin dÃ¼ÅŸlerinin peÅŸinden genÃ§ler iÃ§in koÅŸuyorum...'

Ali Ä°smail Korkmazâ€™Ä±n annesi Emel Korkmaz ALÄ°KEVâ€™in Burs Fonu iÃ§in Ä°stanbul Maratonu'nda koÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ali Ä°smail Korkmaz’Ä±n annesi Emel Korkmaz Ali Ä°smail Korkmaz Burs Fonu için Ä°stanbul Maratonu'nda koÅŸacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ali Ä°smail Korkmaz’Ä±n adÄ±na kurulan ALÄ°KEV’in, 160 öÄŸrenciye burs verdiÄŸini, gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklediÄŸini belirterek hayata dair her alanda Ali Ä°smail’in adÄ±nÄ± yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Emel Korkmaz; “Ali Ä°smail hayattayken “toplum için gençlik” hareketini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. AliÅŸ'im kÄ±sacÄ±k yaÅŸamÄ±nda o kadar çok ÅŸey yaptÄ± ki... Küçüktü ama bir sürü çocuÄŸa kitap okuttu; aralarÄ±ndan en iyi özet çÄ±karana hediyeler aldÄ±. Köy okullarÄ±na kitap götürdü. Hep derdi ki, "Köyde okuyan çocuklar ne kadar eÄŸitim alabiliyorlar ki? Onlara kitap götürmeliyim." Engellilere çuvallarca ÅŸiÅŸe kapaÄŸÄ± topladÄ±. Defalarca huzur evine gitti... AliÅŸ'im, kÄ±sacÄ±k yaÅŸamÄ±nda bu kadar çok ÅŸey yapmÄ±ÅŸken benim evde oturup sadece onun acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸamam O’na haksÄ±zlÄ±k olurdu. Ä°ÅŸte bu yüzden 3 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul Maratonu’nda Ali Ä°smail Korkmaz Burs Fonu için kilometrelerce koÅŸuyorum. Umudu büyütmek, daha çok gence omuz vermek, daha nice öÄŸrenciye burs imkanÄ± saÄŸlamak için bu pazar da Ä°stanbul Maratonu'nda koÅŸacaÄŸÄ±m” dedi.

Kampanyaya destek olmak için link: https://fonzip.com/alikev/kampanya/alikev-burs-fonu-icin-kosuyorum--65# (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 23:21

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