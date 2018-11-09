Numan KurtulmuÅŸ EYT'yi seÃ§im sonrasÄ±na Ã¶teledi

'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' diyerek emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar konusunu kapatan AKP, konuyu seÃ§im sonrasÄ± gÃ¼ndeme alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda konuÅŸan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "Yüz binlerce kiÅŸiyi yakÄ±ndan ilgilendiren bir durum bu. Seçim öncesi bu meseleyi ele almamÄ±z mümkün olmadÄ±. Bugün itibariyle bu hassasiyetleri biliyoruz, imkanlar neticesinde seçimden sonra bu konuyu inceleyeceÄŸiz." dedi.

'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' diyen CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan emekliliÄŸi hak edenleri de hedef göstermiÅŸ, erken emekliliÄŸi kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 6,3 milyon olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, emekliliÄŸi hak edenleri maliyet üzerinden hedef göstermiÅŸti.

'Erken emekliliÄŸi tasvip etmiyoruz' diyen ErdoÄŸan'a tepki

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar önergesinin görüÅŸülmesi Meclis'te 4 partinin oylarÄ±yla kabul edilmiÅŸ, MHP karar deÄŸiÅŸtirdikten sonra Genel Kurul'da reddedilmiÅŸti.

MHP Ã§ark etti, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Ã¶nergesi reddedildi

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