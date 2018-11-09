Trabzonspor'a Malatya'da ÅŸok: Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda Malatya'da Trabzon'u aÄŸÄ±rlayan Yeni Malatyaspor, 5-0'lÄ±k farklÄ± bir skorla maÃ§tan galip ayrÄ±ldÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanÄ±n ilk maçÄ±nda Trabzonspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 5-0 maÄŸlup etti. Malatyaspor'un gollerini Guilherme (36,64) Danijel Aleksic (38,48) ve Khalid Boutaib (51) kaydetti.

Trabzonspor Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega 11'iyle maça baÅŸlarken Yeni Malatyaspor ise Farnolle, Chebake, Mina, SadÄ±k, Erkan, Ahmed, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, Guilherme, Aleksic, Adem, Boutaib ile sahaya çÄ±ktÄ±.

Trabzonspor'da Yusuf YazÄ±cÄ± ve Mustafa AkbaÅŸ'Ä±n sakatlÄ±k sebebiyle yer bulamazken Burak YÄ±lmaz Malatya kadrosuna alÄ±nmadÄ±.

Yeni Malatyaspor'da ise Ertaç Özbir, Mitchel Donald, Seth Sincere ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu sakat olduklarÄ± için kadroda yer almadÄ±lar.

Yeni Malatyaspor, bu sezon evinde Fenerbahçe'yi 1-0, Rizespor'u 1-0 ve Galatasaray'Ä± da 2-0 yenmiÅŸti. Trabzonspor'u da farklÄ± maÄŸlup eden Malatya ekibi puanÄ±nÄ± 21'e yükseltti. Bordo mavililer ise 16 puanda kaldÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 22:22

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