Ä°ngiltere kabinesinde Brexit istifasÄ±

Ä°ngiltere UlaÅŸtÄ±rmadan sorumlu Devlet BakanÄ± Jo Johnson, Brexit taslaÄŸÄ±nÄ±n verilen sÃ¶zlerden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle istifa etti.

Ä°ngiltere'de, UlaÅŸtÄ±rmadan sorumlu Devlet BakanÄ± Jo Johnson, Brexit konusunda ikinci bir referandum yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajla bakanlÄ±k görevinden istifa ettiÄŸini duyuran Johnson, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ve makaleyle kararÄ±nÄ±n gerekçelerini sÄ±raladÄ±.

With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 9 KasÄ±m 2018

Johnson, hükümetin Brexit politikasÄ±nÄ± "tutarsÄ±z" olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzaÄŸÄ±nda bir gerçekliÄŸe dönüÅŸtüÄŸü için bu konuda son sözü halka bÄ±rakmak demokratik olacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Brexit taslaÄŸÄ±nÄ±n, ülkeyi üzerinde söz sahibi olamayacaÄŸÄ± AB kurallarÄ±na tabi kÄ±larak, ekonomiyi zayÄ±flatacacaÄŸÄ±nÄ± belirten Johnson, "anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n" da ülkeye büyük zarar vereceÄŸini kaydetti.

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Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'Ä±n da kardeÅŸi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayÄ±nda yeni Brexit yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Brexit yüzünden istifa eden 3'üncü bakan oldu.

Daha önce Boris Johnson DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, David Davis de Brexit BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa etmiÅŸti.

Jo Johnson 2016'da yapÄ±lan Brexit referandumunda Boris Johnson'Ä±n aksine AB'de kalÄ±nmasÄ±ndan yana kampanya yürütmüÅŸtü. (AA)

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