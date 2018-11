Ä°ngiltere kabinesinde Brexit istifasÄ±

İngiltere Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit taslağının verilen sözlerden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa etti.

İngiltere'de, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Johnson, paylaştığı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq