HÃ¼kÃ¼metin '100 GÃ¼nlÃ¼k Eylem PlanÄ±'nÄ±n bilanÃ§osu

â€˜Ekonomi uÃ§acak, Ã¼lke kalkÄ±nacakâ€™ iddiasÄ±yla duyurulan â€˜100 GÃ¼nlÃ¼k Eylem PlanÄ±â€™nda yer alan 400 projeden Ã§oÄŸu hayata geÃ§medi.

Bülent FALAKAOÄžLU

Tam 100 gün önce...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan...

‘100 Günlük Eylem PlanÄ±’ açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile 16 bakanlÄ±ÄŸÄ±n, 100 gün içinde yapacaÄŸÄ± icraatlarÄ± sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±.

400 proje duyurmuÅŸtu.

Sonra da eklemiÅŸti: “AslÄ±nda tamamlanacak proje sayÄ±sÄ± 1000’in üzerindedir. Biz bunlardan 400’üne yer verdik.”

Dile kolay bin proje.

Tam bir ‘uçacaÄŸÄ±z’ mesajÄ±ydÄ±!

***

24 Haziran seçimlerinin üzerinden 100 gün geçtikten sonra da... ‘BaÅŸkanlÄ±k Kabinesi’nin açÄ±klanmasÄ±nÄ±n üzerinden 100 gün geçtikten sonra da...

Bu 100 günlerdeki icraatlar masaya yatÄ±rÄ±lÄ±p, karne verilmiÅŸti.

Åžimdi biz de...

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, ‘400 proje yeni dönemin ateÅŸleyicisi olacaktÄ±r’ diye takdim ettiÄŸi 100 günlük planÄ±n ekonomi kÄ±smÄ±na bakÄ±p bir karne çÄ±karalÄ±m!

***

400 projeden rastgele birini seçelim.

Misal: Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli MuÅŸ ve KahramanmaraÅŸ havalimanlarÄ±nÄ±n terminal binalarÄ± tamamlanacak.

TamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± göremedik.

Lakin SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda havaalanlarÄ±na iliÅŸkin ÅŸu notlarÄ± gördük: Gayrettepe-Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± metrosunun zamanÄ±nda yetiÅŸmesi mümkün deÄŸil! YetiÅŸmedikçe yolcu garantisi kapsamÄ±nda DHMÄ° tarafÄ±ndan ödenecek koÅŸullu yükümlülüÄŸün günlük deÄŸeri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda metro sisteminin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanÄ±lacak her bir günlük gecikmenin deÄŸeri yadsÄ±namayacak kadar büyüktür.

SayÄ±ÅŸtay geçmiÅŸ dönemde de...

Yap-Ä°ÅŸlet-Devret (YÄ°D) modeliyle özel sektöre yaptÄ±rÄ±lan havalimanlarÄ±nÄ±n devlete pahalÄ±ya patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu vurguyla gözler önüne sermiÅŸti: DHMÄ°’nin sorumlu olduÄŸu 54 havalimanÄ±ndan 45’i zarar ediyor.

BazÄ± iddialarÄ±n...

3 KatlÄ± Büyük Ä°stanbul Tüneli Projesi’nin YÄ°D Modeli ile ihale edilmesi...

BazÄ± hÄ±zlÄ± gar terminallerinin açÄ±lmasÄ± gibi...

BunlarÄ±n hayata geçirildiÄŸini göremedik ama Yeni Ekonomi ProgramÄ±’nÄ±n açÄ±klanmasÄ±yla birlikte...

Hükümetin, ‘Cebimizden 5 kuruÅŸ çÄ±kmayacak’ diyerek...

‘Araç ve dolar’ garantisiyle yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± köprü, ÅŸehir hastanesi ve otoyol gibi mega projelere 2021 yÄ±lÄ± sonuna kadar devletin 44.5 milyar lira ödeyeceÄŸini...

GeçmediÄŸimiz köprünün, gitmediÄŸimiz hastanenin parasÄ±nÄ±n cebimizden çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±...

Yap-Ä°ÅŸlet-Devret modeliyle yapÄ±lan projelerin, yandaÅŸ müteahhide kÄ±yak, devlete (hepimize) ‘kazÄ±k’ olduÄŸunu gördük.

‘YERLÄ° DEYÄ°P Ä°TALYAN TEKELÄ° Ä°HYA ETMEK’

400 projenin içinde...

Modern toptancÄ± halleri kurulmasÄ± ve ürün izlenebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±...

SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z içinde mayÄ±n ve patlamamÄ±ÅŸ mühimmatla kirletilmiÅŸ alanlarÄ± tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸa açmak amacÄ±yla temizlik yapÄ±lmasÄ±...

Ve daha pek çok tarÄ±ma yönelik vaat iÅŸittik.

Ä°ÅŸittik iÅŸitmesine fakat çiftçinin deÄŸil de...

Bu 100 gün içinde, her yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda açÄ±klanan fÄ±ndÄ±k fiyatÄ±nÄ±n KasÄ±m’a bÄ±rakÄ±larak...

Ülkemiz fÄ±ndÄ±k piyasasÄ±nda tekel oluÅŸturan Ä°talyan Ferroli’nin, iki dolarÄ±n altÄ±nda bir fiyatla fÄ±ndÄ±k almasÄ±nÄ± saÄŸlayarak...

Tekelin ve tüccarÄ±n ihya edildiÄŸine tanÄ±k olduk.

TopraklarÄ±ndan bereket fÄ±ÅŸkÄ±ran ülkemizin, ithal tarÄ±m ürünleri cennetine dönmüÅŸ olmasÄ±ndan zerrece hicap duyulmadÄ±ÄŸÄ±na...

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan, üç gün önce dökülen ÅŸu sözlerle ÅŸahit olduk: “Et fiyatlarÄ±nÄ± düÅŸürmek için gerekirse cari açÄ±ÄŸÄ± bile düÅŸünmeden ithalata gideriz.”

***

Tohumda yerel çeÅŸitlerin korunmasÄ±na dair vaade yönelik yasa bile...

TakasÄ± yasaklayan, patent yolu ile tohumun hakimiyetini ÅŸirketlere veren içeriÄŸiyle...

Küçük çiftçi düÅŸmanÄ±!

***

Hükümet 100 günde tarÄ±mÄ± ÅŸahlandÄ±racak bir hava estirmiÅŸti.

Oysa TÜÄ°K diyor ki...

TarÄ±m sektörü hÄ±zla daralÄ±yor, bu yÄ±l geçen yÄ±la göre küçülecek. Yani geçen yÄ±la göre daha az üretecek.

Memleket yabancÄ± çiftçinin ürettiÄŸi ile beslenecek.

‘Yerli Milli’ masallar diyarÄ± iÅŸte!

VAAT: DÖNÜÅž SEFERBERLÄ°ÄžÄ°; SONUÇ: BEYÄ°N GÖÇÜ

Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi de...

Vaat edilmiÅŸti.

Lakin hâlâ...

Trakya’nÄ±n en önemli su kaynaklarÄ±ndan Ergene Nehri, yapÄ±lan temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen 4’ncü sÄ±nÄ±f ‘kirli su’ sÄ±nÄ±fÄ±ndan kurtarÄ±lamadÄ±.

Nehrin etrafÄ±ndaki pirinç tarlalarÄ± yine ölüm saçan kirli su ile sulandÄ±.

Bölgedeki kanser vakalarÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸlar aynen sürdü.

Aynen süren baÅŸka ÅŸeyler de vardÄ± tabi...

Ergene’nin saçtÄ±ÄŸÄ± zehre yönelik rapor açÄ±klayan akademisyen Bülent ÅžÄ±k’Ä±nüniversitesinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± örneÄŸindeki gibi...

YolsuzluÄŸu açÄ±klayan SayÄ±ÅŸtay üyesinin görevden alÄ±nmasÄ±...

Enflasyon yüksek çÄ±kÄ±nca, TÜÄ°K’in enflasyon hesabÄ±ndan sorumlu yöneticisinin görevinin deÄŸiÅŸtirilmesi vb.

Öyle ya...

Yeni Türkiye’de bir hata varsa sadece, hiç hesap vermeden, ‘asrÄ±n lideri’ açÄ±klayabilirdi. “Ä°stanbul’a ihanet ettik” örneÄŸindeki gibi.

***

Bilim Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n Yurda DönüÅŸ SeferberliÄŸi ProgramÄ±’nÄ±n ilan edilmesi...

400 proje içinde yer alÄ±yordu ve oldukça iddialÄ± duruyordu.

Sonuç, Türkiye’nin beyin göçünün tarihte benzeri görülmemiÅŸ bir noktaya ulaÅŸmasÄ± oldu.

Bu yüz gün içinde...

Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘UluslararasÄ± Göç Ä°statistikleri’ raporu ile öÄŸrendik ki...

Türkiye’den göç eden kiÅŸi sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la kÄ±yasla yüzde 42.5 artÄ±ÅŸ gösterdi.

Ä°yi eÄŸitimli ve vasÄ±flÄ± vatandaÅŸlar, tecrübeleri ve ceplerinde diplomalarÄ± ile kendilerine yeni bir düzen kuracaklarÄ± ülkelere göç ediyor.

Türkiye’ye gelen bilim insanÄ± göremedik ama Türkiye’de akademik soykÄ±rÄ±mÄ±n devam ettiÄŸine bolca tanÄ±k olduk.

YENÄ° PROGRAMDAN Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K VE ENFLASYON ÇIKTI

Projenin bu maddesi baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra duyuruldu: Yeni ekonomi programÄ± açÄ±klanacak.

AçÄ±klandÄ± nitekim.

Gördük ki...

SaÄŸlÄ±kta tasarruf yapÄ±lacak; ilaçlar az verilecek, katkÄ± paylarÄ± artacak.

Devlet yatÄ±rÄ±mlarÄ± durduracak; ihalesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa dahi projeler baÅŸlatÄ±lmayacak. Ä°halesi yapÄ±lmamÄ±ÅŸ projeler hiç gündeme alÄ±nmayacak.

Enflasyon yüzde 20’lerde dolaÅŸacak.

Ä°ÅŸsizlik yüzde 12’lerde...

Yoksulluk artarken, sosyal yardÄ±mlar tasarruf adÄ± altÄ±nda azaltÄ±lacak.

KÄ±sacasÄ± hükümetin övündüÄŸü program, ulusal ve uluslararasÄ± sermayeye güven vermek adÄ±na IMF’siz IMF programÄ±! Yani sermayeye iyi vatandaÅŸa kötü.

***

‘Uçacak’ denilen ekonomide...

Son bir yÄ±lda domatesin fiyatÄ±nÄ±n yüzde 141 artÄ±ÅŸla rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±...

Yumurta fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 62 artarak lüks hale geldiÄŸini...

Meyve sebze fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 33 artarak mutfaÄŸÄ± yangÄ±n yerine çevirdiÄŸini...

Yoksulun uçmak bir yana kanadÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük.

Otomotiv, inÅŸaat, mobilya, beyaz eÅŸya sektörü hÄ±zla daralÄ±yor.

Ä°ÅŸten çÄ±karmalar tam gaz sürüyor.

‘Uçacak’ denilen ekonomi, ‘en kötüsü geride kaldÄ±’ yalanÄ±yla hÄ±zla daralÄ±yor.

Konkordato ilan eden firmalarÄ±n bir kÄ±smÄ± kepenk indiriyor.

Ödemeler zinciri koptuÄŸu için esnaf iflaslarÄ± gündemde!

Tüketim çakÄ±ldÄ±.

Ä°malat sanayii imalatta deÄŸil! Fabrikalar üretimde deÄŸil stok tüketiyor.

Güven endeksi dipte!

Bu yÄ±lÄ±n son üç ayÄ± ile 2019’un ilk ayÄ±nda ekonominin küçüleceÄŸi açÄ±k geldi.

Yani ekonomi krizde.

***

Ä°ki ÅŸey açÄ±k artÄ±k.

Birincisi...

“Kriz yok, algÄ± operasyonu var” söylemi, ekonomik sonuçlar iÅŸyerlerine, evlere uzandÄ±kça etkisini yitiriyor. Hükümet de bir çözüm planÄ± üretemediÄŸi için sürekli, ‘topyekün mücadele’ kampanyalarÄ± düzenleniyor.

Ä°kincisi...

BaskÄ± artÄ±yor.

BakanlÄ±k ve belediyelerde sarsÄ±cÄ± harcama usulsüzlükleri SayÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan ortaya dökülüyor. Lakin kimse ödediÄŸi vergilerin suistimalinin hesabÄ±nÄ± soramÄ±yor.

Yoksulluk engellenemiyor ama...

Yoksulluk intiharlarÄ±nÄ±n haberini yapan gazeteci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

***

Yüzümüz gülmedi ama yüzümüz gözümüz daÄŸÄ±ldÄ± nitekim!

HÜKÜMETÄ°N 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI: GÖZALTI, TUTUKLAMA, Ä°ÅžTEN ATMA....

FotoÄŸraf: HavalimanÄ± iÅŸçileri

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Pek çok vaatle açÄ±klanan hükümetin 100 günlük eylem planÄ±ndan iÅŸçilere hak gasplarÄ±, iÅŸten atmalar, gözaltÄ±lar ve tutuklamalar düÅŸtü. 3. havalimanÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden yüzlerce iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, onlarcasÄ± tutuklanÄ±rken, sendikal haklarÄ± için Ä°stanbul’a yürüyen Cargill iÅŸçileri ile DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ’te örgütlenen TARÄ°Åž iÅŸçileri, iÅŸten atmalara karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin aldÄ±ÄŸÄ± ücretler döviz kurlarÄ±ndaki ve enflasyonun yükselmesi karÅŸÄ±sÄ±nda erirken, “Ücretler artÄ±rÄ±lsÄ±n, zamlar geri çekilsin fiyatlar sabitlensin, iÅŸten atmalar durdurulsun, vergi adaleti saÄŸlansÄ±n” taleplerinden hiçbiri için bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. Hükümet var olan kaynaklarÄ± teÅŸvik adÄ± altÄ±nda kriz bahanesiyle binlerce iÅŸçi atan patronlara aktardÄ±. OHAL KHK’leriyle mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n iÅŸten atÄ±lan kamu emekçileri, OHAL kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen geri alÄ±nmadÄ±, maÄŸduriyetleri giderilmedi.

MÜFTÜOÄžLU: SINIFSAL TAVRI NET GÖRÜLÜYOR

Hükümetin 100 günlük eylem planÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Akademisyen Özgür MüftüoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu: “Hükümetin 100 günlük eylem planÄ± dediÄŸi ÅŸey bundan önce yaptÄ±klarÄ±nÄ±n devamÄ± ÅŸeklinde geliÅŸiyor. Zaten OHAL süreci vardÄ±. OHAL kalktÄ± ancak halen fiili bir OHAL devam ediyor. OHAL’de özellikle emekçilerin haklarÄ±nÄ±n gasbedilmesine hizmet eden bir olaÄŸanüstü bir durum söz konusu. Hem genel olarak ekonomik kriz inanÄ±lmaz ÅŸekilde emekçilerin gelirlerine reel olarak aÅŸaÄŸÄ± düÅŸürdü, yoksullaÅŸtÄ±rdÄ±. Hem de bununla birlikte iÅŸsizlik arttÄ±. Burada hükümet emekçileri koruyu herhangi bir politika izlemediÄŸi gibi aynÄ± zamanda buna karÅŸÄ± krizin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± sonuçlar ve genel olarak emekçilerin örgütlenme hakkÄ±, sözleÅŸme hakkÄ± gibi en temel haklarÄ±nÄ± da kÄ±sÄ±tlÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla burada bir taraftan devletin buradaki rolünün aslÄ±nda tam da emeÄŸin daha fazla sömürüsü anlamÄ±nda bütünüyle sermayeye destek olduÄŸunu görüyoruz. Burada özellikle söylemek gereken ÅŸu; zaten OHAL süreci ile birlikte giderek devlet haklarÄ±nÄ± arayanlara karÅŸÄ± baskÄ± aygÄ±tlarÄ±nÄ± daha fazla kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, burada da bunu devam ettiriyor. DolayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±fsal tavrÄ±nÄ± da net bir ÅŸekilde ortaya koymuÅŸ oluyor.”

HAKKINI ARAYANLARA GÖZALTI VE TUTUKLAMA

TahtakurularÄ±na, servis bekleme yerlerinin olmamasÄ±na, kötü, yemeklere, yemek saatinde uzun kuyruklarÄ±n oluÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± 14 Eylül eylem yapan binlerce 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± iÅŸçinin karÅŸÄ±sÄ±na TOMA’larla, akreplerle, yüzlerce çevik kuvvetle çÄ±kan hükümet, 600’e yakÄ±n iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Ä°lk gözaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 20 iÅŸçi ile 4 Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yöneticisi tutuklanÄ±rken daha sonra Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulutla birlikte 12 iÅŸçi daha tutuklandÄ±. YapÄ±lan itirazlarÄ±n ardÄ±ndan 6 iÅŸçi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 5 sendikacÄ± ile 26 iÅŸçinin tutukluluÄŸu sürüyor.

Bursa Orhangazi’de 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan ABD’li gÄ±da tekeli Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler, direniÅŸlerinin 150. gününde Ä°stanbul AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne gelerek Cargill yönetimine uyarÄ±larda bulunmak istedi. Ä°stanbul giriÅŸinde yürüyüÅŸleri engellenen iÅŸçiler, polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir'deki ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu TARÄ°Åž fabrikasÄ±nda 7 iÅŸçi DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸi öngörülen fabrikada iÅŸçiler, servisleriyle dönmeyerek fabrika içinde eyleme baÅŸladÄ±. AtÄ±lan iÅŸçilerin geri alÄ±nmasÄ± ve sendikanÄ±n tanÄ±nmasÄ± talebiyle direniÅŸe geçen iÅŸçilere polis saldÄ±rdÄ±. Fabrika önüne gelen çevik kuvvet, 65 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Ä°ÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, atÄ±lan 7 iÅŸçi fabrika önünde direniÅŸe baÅŸladÄ±.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU YAÄžMALANDI

100 günlük eylem planÄ± kapsamÄ±nda hak kazanma ÅŸartlarÄ±nÄ± esneterek ilave 12 bin 500 kiÅŸinin daha iÅŸsizlik ödeneÄŸinden faydalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan hükümet Eylül ayÄ±nda fondan 11 milyar TL, enflasyonun çok çok altÄ±nda olan yüzde 9-10 faizle kamu bankalarÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±. Fonun sadece yüzde 14’ü iÅŸçiler için harcanÄ±rken yüzde 55’i ise teÅŸvik adÄ± altÄ±nda patronlara aktarÄ±ldÄ±.

SENDÄ°KALAÅžMAYA TAM KÖSTEK!

100 günlük eylem planÄ±nda iÅŸçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaÅŸma oranÄ± olan yüzde 20.8’in yüzde 21.3’e çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± hedeflediklerini açÄ±klarken aylardÄ±r direniÅŸte olan iÅŸçilerin sendikalaÅŸma mücadelesini görmezden gelindi. Türkiye’de sendikalaÅŸma hakkÄ± anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen hükümet sendikalaÅŸan iÅŸçileri kapÄ±nÄ±n önüne koyan patronun deÄŸil iÅŸçinin karÅŸÄ±sÄ±na dikildi. Babacanlar Kargo, Cargill, Flormar, TARÄ°Åž, AydÄ±n Belediyesi, MuÄŸla TaÅŸÄ±t Muayene istasyonlarÄ± ve BBS Metal'de iÅŸçilerin sendikalaÅŸma mücadelesi halen devam ediyor. TaÅŸerondan kadroya geçen iÅŸçilere ise kendi tercih ettikmeri sendikalardan istifa ederek yandaÅŸ sendikalara üye olma dayatmasÄ± yapÄ±lÄ±yor.

OHAL KALKMASINA RAÄžMEN KHK MAÄžDURÄ°YETÄ° DEVAM EDÄ°YOR

15 Temmuz darbe giriÅŸimin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL birlikte KHK’lerle ihraç edilen 100 binin üzerinde kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n maÄŸduriyeti devam ediyor. Kamu emekçileri yaptÄ±klarÄ± eylemlerle KHK’lerin sonuçlarÄ±yla birlikte iptal edilmesini ve maÄŸduriyetin giderilmesini talep ediyor. TaÅŸeron iÅŸçilerin kadroya geçiÅŸ sürecinde de yüzlerce iÅŸçi güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçe gösterilerek iÅŸten atÄ±lÄ±rken, baÅŸta Ä°zmir Ege Üniversitesi ile Mersin’de belediye iÅŸçileri OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ancak dava açarak iÅŸe iade kararÄ± aldÄ±rabildi.

10 BÄ°NÄ°N ÜZERÄ°NDE Ä°ÅžÇÄ° ATILDI

Ä°stihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla patronlara milyarlarca teÅŸvik öderken; TOFAÅž, Türk Traktör, TEMSA, Vestel, DYO, HuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat, Naksan, Åžireci, Özsüt, Hema, Sanko gibi büyük firmalarÄ±n içinde olduÄŸu onlarca iÅŸletmeden ÅŸimdiye kadar 10 binin üzerinde iÅŸçi kriz gerekçesiyle kapÄ±nÄ±n önüne kondu. Patronlar borçlarÄ±ndan kurtulmak için art arda konkordato ilan etti, iÅŸçi alacaklarÄ±nÄ± ödemeyen patronlar için ise hiçbir yaptÄ±rÄ±mda bulunulmadÄ±.

SON 3 AYDA EN AZ 528 Ä°Åž CÄ°NAYETÄ°

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinin (Ä°SÄ°G) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ cinayeti raporuna göre; aÄŸustos ayÄ±nda en az 184, eylül ayÄ±nda en az 167 ve ekim ayÄ±nda en az 177 olmak üzere toplamda 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son 3 ayÄ±nda en az 528 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerine kurban gitti.

HASTANELER AMELÄ°YAT YAPAMAZ HALE GELDÄ°

FotoÄŸraf: Pixabay

AKP’nin 100 günlük eylem planÄ±nda yer alan ÅŸehir hastaneleri kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ± modeliyle hayata geçirileceÄŸi duyuruldu.

Planda yer alan Kayseri ve EskiÅŸehir Åžehir Hastaneleri açÄ±lÄ±rken, Manisa, ElazÄ±ÄŸ ve Ankara Bilkent Åžehir Hastaneleri’nin bu yÄ±l içinde açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Åžehir hastaneleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kiracÄ± olduÄŸu, ÅŸehir hastenelerini iÅŸleten ÅŸirketlerin ise kira ve yüzde 70 hasta garantisi ile zararÄ± devletin üzerine yÄ±kÄ±p karÄ± cebe indirdiÄŸi bir düzende iÅŸleyecek.

Ankara Bilkent ÅŸehir hastanesi için Ankara’da bulunan 12 devlet hastanesinin kademeli olarak kapatÄ±lacak. SaÄŸlÄ±k meslek örgütlerinin verilerine göre Ankara Bilkent Åžehir Hastanesi’nin yÄ±llÄ±k kirasÄ± 80 milyon dolar. Bu para halkÄ±n vergilerinden ödenecek.

Sadece buraya yÄ±llÄ±k ödenecek 80 milyon TL kira ile Ankara’ya en az 400 tane Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi yapÄ±labilir, AnkaralÄ±larÄ±n hastane muayene katÄ±lÄ±m payÄ± ödemeleri kaldÄ±rÄ±labilir. Hükümet halktan esirgediÄŸi bu paralar ÅŸirketlere verilecek. AyrÄ±ca yapÄ±mÄ± devam eden Bilkent Åžehir Hastanesi inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri Kurban BayramÄ±’ndan bu yana ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için geçtiÄŸimiz günlerde iÅŸ bÄ±raktÄ±. Maliye BakanÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan ise, ÅŸehir hastanelerinin garanti ödemeleri için 2018 bütçesine 1.3 milyar TL kiralar, 1.3 milyar TL hizmetler için olmak üzere 2.6 milyar TL ödenek ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Åžehir hastaneleri ile övünülemeyeceÄŸi gibi saÄŸlÄ±kta durum içler acÄ±sÄ±. 100’ün üzerinde ilaç bulunamÄ±yor. Malzeme yoksunluÄŸunda ve ödeneksizlikten hastaneler ameliyat yapamÄ±yor. VatandaÅŸ prim borcunu ödeyemiyor. (HABER MERKEZÄ°)

MEB BÜTÇESÄ°YLE TAM GÜN EÄžÄ°TÄ°M ZOR

Milli EÄŸitim BakanÄ± 2019’un sonunda tüm okullarda tam gün eÄŸitime geçileceÄŸini ve 11 bin dersliÄŸe ihtiyaç olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ancak eÄŸitim sendikalarÄ±na göre daha fazla derslik gerekiyor.

MEB’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± veriler incelendiÄŸinde ikili eÄŸitim veren okullarÄ±n kademelere göre oranlarÄ± ÅŸöyle: Okul öncesi eÄŸitim devlet okullarÄ±nda yüzde 90, ilkokullarda yüzde 49, ortaokullarda yüzde 38, tüm okul türlerinde yüzde 34.

EÄŸitim Sen’e göre bahsedilen derslik sayÄ±sÄ± üzerinden tam gün eÄŸitime geçiÅŸ ise çok zor. Bu açÄ±lacak derslik sayÄ±sÄ± okul öncesinde mi olacak, ilkokul, ortaokul, lisede mi? Bununla ilgili bir açÄ±klama yok. Ä°ller arasÄ±ndaki daÄŸÄ±lÄ±m da belli deÄŸil. Genel ifadeler üzerinden tam gün eÄŸitime geçilmesi mümkün deÄŸil. BazÄ± iller üzerinden tam gün eÄŸitime geçiyoruz denilerek bir süreç baÅŸlatÄ±ldÄ±. Gerekli altyapÄ±, okul, bina çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmadÄ±. Yeterli derslik yapÄ±lmazsa uygulama hem öÄŸrenciyi hem de öÄŸretmeni maÄŸdur edecek. Yeni binalar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için laboratuvar, kütüphane, konferans salonu gibi ortak kullanÄ±m alanlarÄ± derslik yapÄ±ldÄ±. Lise türleri sayÄ±sÄ± zaten yetersiz olduÄŸu için 1.5 milyon çocuk ÅŸu an örgün eÄŸitimin dÄ±ÅŸÄ±nda. Lisede tam gün eÄŸitime geçiÅŸi bir yana ikili eÄŸitim zorunlu hale gelebilir. Bu hafta Mecliste görüÅŸülmeye baÅŸlanan MEB bütçesi de düÅŸünüldüÄŸünde bu bütçeyle tam gün eÄŸitimin hayata geçirilmesi daha da zor gözüküyor. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°MAR AFFI TALANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Hükümetin kaçak ve ruhsatsÄ±z yapÄ±larÄ± affetmeye yönelik düzenlemesi ‘Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±’ tam bir talana dönüÅŸtü.

Yaylaya da, tarihi mekana da kaçak bina dikildi. Emar affÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan özellikle yaylalar ve turizm bölgelerinde kaçak yapÄ±larda ciddi artÄ±ÅŸ gözlendi. Deprem bölgesinde yer alan Türkiye’de hiçbir bilimsel ve mühendislik veriler dikkate alÄ±nmadan affedilen yapÄ±lar kentlerimizi afetlere karÅŸÄ± güvencesiz bÄ±rakan, kÄ±yÄ± alanlarÄ±nÄ±n talanÄ±na yol açÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 07:32

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