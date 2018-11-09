Alper Kaya'nÄ±n son kitabÄ± 'Uykusuzlar Ä°çin Hayatta Kalma Rehberi', Kent Kitap etiketiyle çÄ±ktÄ±.
Alper Kayaâ€™dan gerilim romanÄ±: Uykusuzlar Ä°Ã§in Hayatta Kalma Rehberi
Alper Kaya, yeni romanÄ± 'Uykusuzlar Ä°Ã§in Hayatta Kalma Rehberi'nde bir uykusuzluk salgÄ±nÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbulâ€™da yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±yor.
Polisiye romanlarÄ±yla tanÄ±nan Alper Kaya, bu kez metropol hayatÄ±nÄ±n unutturduÄŸu detaylarÄ± uykusuzluk penceresinden okura sunan bir gerilim romanÄ±yla okurun karÅŸÄ±sÄ±nda.
Kaya, yeni kitabÄ± “Uykusuzlar Ä°çin Hayatta Kalma Rehberi”nde dünyada ve Türkiye’de baÅŸ gösteren bir uykusuzluk salgÄ±nÄ±nÄ±n üçüncü gününde Ä°stanbul’da yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±yor.
Alper Kaya, 37. TÜYAP Ä°stanbul Kitap FuarÄ±’nda 10, 11, 17 ve 18 KasÄ±m tarihlerinde cumartesi günleri 14.30-15.30, pazar günleri ise 13.00-14.00 saatleri arasÄ±nda 4. Salon 4232 numaralÄ± Kent Kitap standÄ±nda kitaplarÄ±nÄ± imzalayacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)
Alper Kaya: Polisiyede politik ve sosyolojik duruÅŸlar da Ã¶nemli