Avusturya Rusya arasÄ±nda ajanlÄ±k gerilimi

Avusturya orduda gÃ¶revli eski bir albayÄ± Rusya iÃ§in ajanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Lavrov casusluk iddialarÄ±na 'nahoÅŸ bir sÃ¼rpriz' dedi.

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, Avusturya ordusundan eski bir albayÄ±n Rusya için ajanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, konuyla ilgili Moskova’dan ÅŸeffaf bilgi talep etti. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ise Rusya’ya yönelik casusluk iddialarÄ±nÄ± “nahoÅŸ bir sürpriz” olarak yorumladÄ±.

Sputnik’in haberine göre, gazetecilere konuÅŸan Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, Avusturya ordusundan eski bir albayÄ±n Rusya için ajanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kurz, söz konusu kiÅŸinin Rusya ile iÅŸbirliÄŸinin 2018 yÄ±lÄ±na kadar sürdüÄŸünü ileri sürdü.

Kurz “Bu ÅŸimdilik bir ÅŸüphe. HakkÄ±nda soruÅŸturma yürütülüp doÄŸrulanÄ±p doÄŸrulanmayacaÄŸÄ± tespit edilmeli. Ancak ÅŸimdi elimizdeki bilgi durumuna, son olaylara bakacak olursak, ÅŸimdilik bu ÅŸüphenin doÄŸrulanacaÄŸÄ±nÄ± varsayabiliriz” dedi. Åžüphelerinin doÄŸru olmasÄ± halinde diÄŸer AB ülkeleriyle atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ± görüÅŸeceklerini belirten Kurz, Rusya’dan konuyla ilgili ‘ÅŸeffaf’ bilgi vermesini talep etti.

‘KNEISSL MOSKOVA ZÄ°YARETÄ°NÄ° Ä°PTAL ETTÄ°’

Kurz’a göre, Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Karin Kneissl ise Rusya’nÄ±n Avusturya Büyükelçisi’nden bir temsilciyi çaÄŸÄ±rdÄ± ve Moskova’ya yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etti. Kurz “Gerisini AvrupalÄ± partnerlerimizle konuÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

Avusturya, AB’deki dönem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± süresince Rusya’yla diyaloÄŸu geliÅŸtirecek Twitter’dan açÄ±klama yapan Avusturya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Michael Bauer de “Askeri istihbarat kurumumuz, uluslararasÄ± iÅŸbirliÄŸi ile bir ajanlÄ±k olayÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. Avusturya ordusundan emekli bir albay 1990’lÄ± yÄ±llardan beri ajanlÄ±k yapÄ±yor ve Rusya’ya bilgi veriyordu. HakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

LAVROV: ‘NAHOÅž BÄ°R SÜRPRÄ°Z’

BaÅŸkent Moskova'da açÄ±klama yapan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov Avusturya’nÄ±n söz konusu iddialarÄ±n ardÄ±ndan Rusya ile temasa geçmeyiÅŸini eleÅŸtirdi. AA’da yer alan habere göre Lavrov, “Bu iddialarÄ± nahoÅŸ bir sürpriz olarak karÅŸÄ±ladÄ±m. UluslararasÄ± iletiÅŸimin gelenekleri doÄŸrultusunda bu tür geliÅŸmelerde karÅŸÄ± taraftan bir açÄ±klama beklenir. Ancak son dönemde BatÄ±lÄ± ortaklarÄ±mÄ±z maalesef geleneksel diplomasi yerine, kamuoyu önünde bizi suçlayarak mikrofon diplomasisine baÅŸvuruyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ELÇÄ°LÄ°K ÇAÄžRILACAK

Sputnik’e konuÅŸan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan bir kaynak da Avusturya’nÄ±n Rusya Büyükelçisi Johannes Aigner’Ä±n bugün bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Avusturya, AB’deki dönem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± süresince Rusya’yla diyaloÄŸu geliÅŸtirecek.

Rus istihbarat servisi GRU’dan ise konuyla ilgili henüz bir açÄ±klama gelmedi.

ÖNCEKÄ° GÜN GÖZALTINA ALINDI

Avusturya’da yayÄ±nlanan Kronen Zeitung gazetesi ise Avusturya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± kaynak göstererek önceki gün istihbarat servisi tarafÄ±ndan 70 yaÅŸÄ±nda bir eski albayÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddiaya göre, ÅŸüpheli Rusya’daki iÅŸverenlerinden 300 bin avro almÄ±ÅŸtÄ±. Rusya’ya topçu sistemleri, göçmen krizi ve üst düzey askerler hakkÄ±nda bilgi veriyordu ve Rusya ile ‘Yuriy’ takma ismiyle görüÅŸüyordu. Åžüpheli ÅŸimdi ise azami 2 yÄ±l hapis cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. (DIÅž HABERLER)

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