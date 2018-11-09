DengbÃªj Evinin acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± iptal edildi

DiyarbakÄ±r Mimarlar OdasÄ±, acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n Sur iÃ§in uygulanmasÄ±nÄ± istedi.

DanÄ±ÅŸtay, DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesindeki Dengbêj Eviyle ilgili acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ± iptal etti. Karar tescilli yapÄ±lar için emsal niteliÄŸinde. AçÄ±klama yapan DiyarbakÄ±r Mimarlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžerefhan AydÄ±n, kararÄ±n bütün Sur için uygulanmasÄ±nÄ± istedi.

Konuyla ilgili DiyarbakÄ±r Mimarlar OdasÄ± Dengbêj Evinde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Mimarlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžerefhan AydÄ±n, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±yla yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar ve sonrasÄ±nda Sur’da birçok yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ktidarÄ±n bütün Sur için 2016 yÄ±lÄ±nda “acele kamulaÅŸtÄ±rma” kararÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AydÄ±n, kararla birçok tescilli yapÄ±ya el konulmak istendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Yüzlerce tescilli yapÄ± arasÄ±nda mülkiyeti odalarÄ±na ait olan Dengbêj Evinin de bu yapÄ±lar arasÄ±nda olduÄŸunu belirten AydÄ±n, karara karÅŸÄ± iptal davasÄ± açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

DANIÅžTAY ‘DUR’ DEDÄ°

DanÄ±ÅŸtayÄ±n tescilli yapÄ±larla ilgili verdiÄŸi kararÄ± açÄ±klayan AydÄ±n, “Gerekçeli kararda özet olarak belirtmek gerekirse korunmasÄ± gerekli kültür varlÄ±klarÄ±nÄ±n yani tescilli yapÄ±larÄ±n kamulaÅŸtÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸtir. Bu karar tüm tescilli yapÄ±lar için de emsal niteliÄŸinde olduÄŸunu da belirtmek isteriz. DolayÄ±sÄ±yla henüz kararÄ±n iptali için dava açmayan tescilli yapÄ± sahipleri hukuk yoluna baÅŸvurmalÄ±dÄ±rlar” dedi.

EMSAL KARAR

Sadece tescilli yapÄ±larÄ±n deÄŸil, Sur’daki tüm yapÄ±lar için acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren AydÄ±n, “Gerek yapÄ±sal alanlarda gerekse de toplumsal alanda geliÅŸen bu yÄ±kÄ±mÄ±n daha fazla ilerlemeden durdurulmasÄ± için mahkemeler gerekli iptal kararlarÄ±n bir an önce alÄ±nmasÄ± iradesini göstermelidirler. Mimarlar OdasÄ± olarak doÄŸamÄ±za kentimize tarihimize karÅŸÄ± geliÅŸen her türlü yÄ±kÄ±mÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyu ile bir daha paylaÅŸmak isteriz” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 19:09

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