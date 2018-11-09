Bornova Belediyesinde TÄ°S hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Genel-Ä°ÅŸ 7 Noâ€™lu Åžube, KHK ile dÃ¼ÅŸen yetkisini geri kazandÄ±ÄŸÄ± gibi toplusÃ¶zleÅŸme hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na baÅŸladÄ±.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

696 SayÄ±lÄ± KHK nedeniyle yetkisi düÅŸen Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžubenin örgütlü olduÄŸu Bornova Belediyesinde sendikanÄ±n uzun uÄŸraÅŸlarÄ± sonucu yetki geldi. Åžube yönetimi yetki gelir gelmez, TÄ°S hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na baÅŸladÄ±.

696 SayÄ±lÄ± KHK ile taÅŸerondan kadroya geçirilen belediyelerde örgütlü sendikalar yetkisiz hale getirilmiÅŸ, yüksek hakem kurulunun son baÄŸÄ±tladÄ±ÄŸÄ± toplu sözleÅŸme geçerli kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ, toplu sözleÅŸme yapma hakkÄ± 30 Haziran 2020’ye kadar ertelenmiÅŸ, özellikle mali haklarla ilgili konulara sÄ±nÄ±rlama getirmiÅŸti.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n 696 SayÄ±lÄ± KHK’deki ilgili hükümlere yaptÄ±ÄŸÄ± itirazlarla Türkiye genelinde yaptÄ±ÄŸÄ± yetki baÅŸvurularÄ± sonuçlanmaya baÅŸladÄ±. Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir 7 No’lu Åžubenin, Bornova Belediyesinde 696 SayÄ±lÄ± KHK ile taÅŸerondan belediye ÅŸirketi BORBEL’e geçirilen iÅŸçileri kapsayan yetki baÅŸvurusuna cevap geldi. 5 KasÄ±m tarihinde yetki belgesi gelen sendika yönetimi, toplu iÅŸ sözleÅŸmesi (TÄ°S) hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

TASLAK METÄ°N Ä°ÅžÇÄ°LERLE BÄ°RLÄ°KTE HAZIRLANIYOR

Sendika yöneticileri, toplu iÅŸ sözleÅŸmesi taslak metni için sosyal yardÄ±m iÅŸleri müdürlüÄŸü, kültür hizmetleri müdürlüÄŸü, kadÄ±n aile müdürlüÄŸü, basÄ±n ve halkla iÅŸler müdürlüÄŸü ve destek hizmetleri müdürlüÄŸünde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle UÄŸur Mumcu Kültür Merkezinde bir araya geldi. ToplantÄ±ya Genel-Ä°ÅŸ Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi Daire Müdürü Engin Sezgin, TÄ°S UzmanÄ± Mehtap AkpÄ±nar, Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, Åžube Sekreteri Özgür Genç ve sendika yönetimi katÄ±ldÄ±. BaÅŸkan Kemal KöroÄŸlu, toplusözleÅŸme yapma hakkÄ±nÄ± elde ettiklerini ancak bu hakkÄ±n KHK nedeniyle sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu, yapÄ±lacak toplu iÅŸ sözleÅŸmesinde idari maddelerde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidileceÄŸini aktardÄ±. KöroÄŸlu, “DoÄŸrudan sizin de içinde olduÄŸunuz, temsilciler düzeyinde görüÅŸmelere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, son noktada yine sizin karar verdiÄŸiniz bir TÄ°S süreci geçireceÄŸiz. Bu nedenle talepleriniz, önerileriniz çok önemli” diye konuÅŸtu.

Ä°DARÄ° MADDELER GÖRÜÅžÜLECEK

TÄ°S önerileri öncesi süreçle ilgili açÄ±klama yapan, Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi Daire Müdürü Engin Sezgin ise “Mücadeleyle yetkimizi ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi yapma hakkÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Ancak bu sözleÅŸme kanun gereÄŸi sadece idari maddelerle ilgili. Özgür toplu sözleÅŸme hakkÄ± elde etmek için mücadeleye devam edeceÄŸiz” dedi.

“Ä°lk defa TÄ°S düzenine geçiyor gibiyiz” diyen Sezgin, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

“En önemli sorunumuz ücret adaletsizliÄŸi, kendi aramÄ±zda bile farklÄ± ihalelerden kaynaklanan ücret adaletsizlikleri var. Yüksek hakemden gelen metinlerin büyük bölümünde kanun hükmü kullanÄ±lÄ±r. Kanunlar asgariyi belirler, toplu sözleÅŸmeler kanunun üzerinde haklar belirlemek için vardÄ±r. Önümüzdeki dönem maddi konularÄ±n kavgasÄ±nÄ± vermemiz lazÄ±m. O yüzden idari maddelerde istediÄŸimiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± elde etmeliyiz.”

TÄ°S uzmanÄ± Mehtap AkpÄ±nar ise yasal süreç hakkÄ±nda iÅŸçilere bilgi verdi. Buna göre 20 KasÄ±m tarihine kadar taslak metin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± bitirilecek ve görüÅŸmeler yasal süreç çerçevesinde baÅŸlayacak. Belediyenin diÄŸer birimlerinde TÄ°S hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ± devam edecek.

Ä°ÅžÇÄ°LER ÖNERÄ°LERÄ°NÄ° SUNDU

Daha sonra söz alan iÅŸçiler, haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresinin 40 saate düÅŸürülmesi, iÅŸ tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan keyfi görevlendirmelerle ilgili denetimi içeren maddelerin konulmasÄ±, yÄ±llÄ±k izin hakkÄ± kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±n düzenlenmesi, ayni yardÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, gece mesaisine kalan iÅŸçilere servis ve yemek hakkÄ±, hafta sonu çalÄ±ÅŸmanÄ±n düzenlenmesi, süt izni ve yarÄ±m gün çalÄ±ÅŸma hakkÄ± gibi konularda taleplerini iletti.

DiÄŸer yandan sendika yöneticileri, ekonomik kriz ve yüzde 30’larÄ± bulan enflasyon oranlarÄ±yla iÅŸçi ücretlerinde yaÅŸanan erimeye dikkat çekerek, Ä°zmir genelinde yürütülen ek zam mücadelesine devam edeceklerini, sorunun ek protokollerle çözülmesi gerektiÄŸini ifade etti.

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