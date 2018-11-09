Åžemdinli'deki Ã¼s bÃ¶lgesinde patlama: 4 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Hakkari Åžemdinli'deki karakolda arÄ±zalÄ± mÃ¼himmatÄ±n infilak etmesi sonucu 4 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Patlamaya iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi.

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Derecik beldesi Ortaklar köyü yakÄ±nÄ±ndaki Süngü Tepe üs bölgesinde arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n infilak etmesiyle yaÅŸanan patlamada 4 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 asker yaralandÄ±.

Åžemdinli ilçesine 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ortaklar köyü yakÄ±nÄ±nda, hakim bir tepeye kurulan üs bölgesindeki patlama cuma günü saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n neden olduÄŸu belirtilen patlama sonrasÄ± yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise 7 askerin kayÄ±p olduÄŸunu, 25 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Konuya dair Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n cumartesi sabahÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre 4 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 20 asker yaralandÄ±.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan üs bölgesinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YaralÄ± askerler, bölgeden helikopterle alÄ±narak Hakkari ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, Åžemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçlarÄ± ekiplere destek verdi. Sabaha kadar süren çalÄ±ÅŸmalarla yangÄ±n söndürüldü.

Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde sÄ±k sÄ±k hava hareketliliÄŸi gözlendi. Yüksekova yönünden gelen çok sayÄ±da helikopterin üs bölgesine hem takviye ekip, hem de malzeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± görüldü.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEDE

Bu arada, gece Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek yaralÄ± askerleri ziyaret eden Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ile Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu KomutanÄ± Orgeneral Ä°smail Metin Temel, geceyi Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda geçirdi. Milli Savunma BakanÄ± ve beraberindeki komutanlar, sabah saatlerinde ise patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Süngü Tepe üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

ERDOÄžAN AÇIKLADI

BeÅŸtepe'deki Atatürk'ü anma etkinliÄŸinde konuÅŸan ErdoÄŸan, 4 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

"Bu gece maalesef Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle ÅŸu an itibariyle dört evladÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu ve 20 civarÄ±nda yaralÄ±mÄ±z var. Allah'tan ÅŸehitlerimize rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyoruz.

Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akÄ±betlerinin hep hüsran olacaÄŸÄ±nÄ± sürekli söylüyoruz. Bu arada da boÅŸ durmuyoruz. Ä°ÅŸte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ä°nÅŸallah çok yakÄ±nda FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki mazlumlarÄ± da özgürlüÄŸüne kavuÅŸturacaÄŸÄ±z."

BAKANLIK, '25 YARALI, 7 KAYIP' DEMÄ°ÅžTÄ°

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± patlamayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± cuma akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "25 asker yaralandÄ±, 7 asker aranÄ±yor" dedi.

YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Åžemdinli Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ä°lçe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verdi. Sulh Ceza HakimliÄŸi, kararÄ±nda, "YazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±n ile internet medyasÄ±nda ilgili birtakÄ±m yanlÄ±ÅŸ bilgiler ve görüntülerin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±" gerekçe gösterildi.

PATLAMA SAAT 17.00'DE YAÅžANDI

DHA'nÄ±n haberine göre patlama saat 17.00'de Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atÄ±ÅŸ esnasÄ±nda aÄŸÄ±r silah mühimmatÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir kaza meydana gelmiÅŸtir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z süratle hastaneye tahliye edilmiÅŸ ve tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yedi kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za ulaÅŸma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Kaza hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Konuyla ilgili ilk açÄ±klamayÄ± yapan Hakkari ValiliÄŸi ise "09.11.2018 günü Ä°limiz Åžemdinli Ä°lçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. YaralÄ±larÄ±n, Hakkari Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AKAR: GEREKLÄ° GÖREVLENDÄ°RMELER YAPILDI

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan geldiÄŸi Hakkari'de Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastanede Vali Ä°dris AkbÄ±yÄ±k ve BaÅŸhekim Mete Keskin tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralÄ± askerleri ziyaret etti. YaralÄ±larÄ±n tedavileri ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin bilgi alan, askerlerle görüÅŸen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na geçti.

KomutanlÄ±ÄŸÄ±n Harekat Merkezi'nde patlamanÄ±n ardÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi alan, direktiflerini veren Bakan Akar, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, akÅŸam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde topçu atÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiÄŸini söyledi.

Akar, ÅŸöyle konuÅŸtu:

â– Åžu anda patlamalar küçük de olsa, azalmÄ±ÅŸ da olsa devam ediyor. Buna baÄŸlÄ± olarak yangÄ±n da devam ediyor. YangÄ±n söndürme, soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynÄ± ÅŸekilde devam ediyor. Ä°HA'lar vasÄ±tasÄ±yla bölgeyi ve yangÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanlarÄ± bölgedeler. YakÄ±ndan ilgilenerek hem yangÄ±nÄ±n söndürülmesi hem de arama faaliyetlerinin sonuçlanmasÄ± için gayretlerini devam ettiriyorlar.

â– Gece saat 02.00 itibarÄ±yla yangÄ±n maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalÄ±ÅŸmalar için gerekli görevlendirmeler yapÄ±ldÄ±, çalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. BunlarÄ±n sonucunda kazanÄ±n asÄ±l nedenini öÄŸrenmemiz mümkün olacak. Åžu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diÄŸer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ä°nÅŸallah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da saÄŸ salim taburcu olacak, diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za da ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± deÄŸerlendiriyoruz. ÇalÄ±ÅŸmalar sonuçlandÄ±kça bütün geliÅŸmeleri kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Mehmet Özkan/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 13:33

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