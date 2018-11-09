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FotoÄŸraf: DHA
Åžemdinli'deki karakolda patlama: YaralÄ± askerler var
09 KasÄ±m 2018 18:37
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esine baÄŸlÄ± karakolda arÄ±zalÄ± mÃ¼himmat infilak etti. Patlamada yaralÄ± askerler var.
Hakkari'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgesindeki karakolda arÄ±zalÄ± mühimmat infilak etti. Patlamada yaralÄ± askerlerin olduÄŸu belirtildi.
Olay, saat 17.00'de Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi.
Konuyla ilgili Hakkari ValiliÄŸinden açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, "09.11.2018 günü Ä°limiz Åžemdinli Ä°lçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. (Hakkari/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 18:58
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