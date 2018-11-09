Åžemdinli'deki karakolda patlama: 25 asker yaralandÄ±, 7 asker aranÄ±yor

Hakkari Åžemdinli'de karakolda arÄ±zalÄ± mÃ¼himmatÄ±n infilak etmesi sonucu 25 asker yaralandÄ±, 7 asker aranÄ±yor. Patlamaya iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi.

Hakkari'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgesindeki karakolda arÄ±zalÄ± mühimmat infilak etti. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise patlamayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "25 asker yaralandÄ±, 7 asker aranÄ±yor" dedi.

ÅžEMDÄ°NLÄ°'DEKÄ° PATLAMAYA YAYIN YASAÄžI

Åžemdinli Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ä°lçe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verdi. Sulh Ceza HakimliÄŸi, kararÄ±nda, "YazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±n ile internet medyasÄ±nda ilgili bir takÄ±m yanlÄ±ÅŸ bilgiler ve görüntülerin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±" gerekçe gösterildi.

DHA'nÄ±n haberine göre patlama saat 17.00'de Åžemdinli ilçesine baÄŸlÄ± Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atÄ±ÅŸ esnasÄ±nda aÄŸÄ±r silah mühimmatÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir kaza meydana gelmiÅŸtir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z süratle hastaneye tahliye edilmiÅŸ ve tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yedi kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za ulaÅŸma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Kaza hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Konuyla ilgili ilk açÄ±klamayÄ± yapan Hakkari ValiliÄŸi ise "09.11.2018 günü Ä°limiz Åžemdinli Ä°lçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada arÄ±zalÄ± mühimmatÄ±n infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. YaralÄ±larÄ±n, Hakkari Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Mehmet Özkan/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 22:25

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