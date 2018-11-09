HDP'den 100 gÃ¼nlÃ¼k eylem planÄ± yorumu: Kriz, yoksulluk, kayyÄ±m tehdidi

HDP: Son 100 gÃ¼nde Ã¼lke ekonomik krize girdi, kurlarÄ±n yÃ¼kseldi, Ã¼cretlerin azaldÄ±, iÅŸsizlik ve yoksulluk arttÄ±.

HDP Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Günay Kubilay, HDP Genel Merkezinde iktidarÄ±n 100 günlük eylem planÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. 100 günün, iÅŸsizlik, yoksulluk, kayyÄ±m tehdidi ile özetlenebileceÄŸini belirten Kubilay, son 100 günde ülkenin ekonomik krize girdiÄŸini, kurlarÄ±n yükseldiÄŸini, ücretlerin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizlik ve yoksulluÄŸun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçilere, kadÄ±nlara ve çocuklara yönelik ÅŸiddetin devam ettiÄŸini ifade eden Kubilay, Kürt sorununda barÄ±ÅŸ yoluna tek bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kubilay, “SandÄ±ÄŸa giren iradeyi tehdit eden AKP”ye yanÄ±tÄ±n sandÄ±kta verileceÄŸini de sözlerine ekledi.

‘Ä°CRAAT DEDÄ°KLERÄ° TEMENNÄ°LERDEN Ä°BARET’

Bu plandaki 400 “icraat” olarak sunulan faaliyetlerin, 46 tanesinin mükerrer, yani tekrar niteliÄŸinde olduÄŸunu kaydeden Kubilay, “Bunlar nerede yapÄ±lÄ±yor da bizler bilemiyoruz” dedi. 100’den fazla maddenin ise AKP’nin 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana birçok eylem planÄ±nda ifade ettiÄŸi ama tevatürden öteye geçmeyen temenniler olduÄŸunu dile getiren Kubilay, “Sosyal yardÄ±m ve istihdam baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n” kurulmasÄ± örneÄŸindeki gibi birçok faaliyet AKP’nin halkÄ±n ekmeÄŸini küçültmekten baÅŸka bir iÅŸe yaramamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlara ilaveten 100 günlük programda ‘geçiÅŸ süreci’ adÄ± altÄ±nda çÄ±karÄ±lan kararnamelerin, imza süreçlerinin, bina açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n icrai faaliyet gibi sunulmasÄ± ise hem bir garabettir hem de utanç vericidir” dedi.

KAMUSAL HÄ°ZMETLER GERÄ°LEDÄ°

Ä°lk 100 gün sonuna gelinmesine raÄŸmen ülkede siyasi, ekonomik ve hukuki krizin derinleÅŸtiÄŸini söyleyen Kubilay, “Ekonomik kriz nedeniyle erkene çekilen seçimin, ekonomik faturasÄ±nÄ±n zam, borç, vergi, iÅŸsizlik ve yoksulluk olarak halka çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu süreçte, kamu bürokrasinin çöküÅŸü ve kamusal hizmetlerin gerilemesi açÄ±k bir biçimde görülmektedir. Bugünün demokrasinin esaslarÄ±ndan olan yerel yönetimlerin özerkliÄŸi bizzat tek adam rejimi dediÄŸimiz ErdoÄŸan rejiminin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmaktadÄ±r. BakanlÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸürülmüÅŸ olmasÄ± da bir kurumsal dönüÅŸümü de zorunlu kÄ±lÄ±yor Yerel yönetimleri kayyumlar, istifa ettirmeler ve görevden almalar ile iÅŸlevsizleÅŸtiren bu aÅŸÄ±rÄ± merkeziyetçi rejim kamusal hizmetlerin piyasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefindedir” diye konuÅŸtu.

“100 günlük söylem ve uygulama AKP iktidarÄ±nÄ±n savaÅŸ, çatÄ±ÅŸma ve ÅŸiddet siyaseti dÄ±ÅŸÄ±nda bir pratiÄŸin peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir” diyen Kubilay, AKP’nin halklara karÅŸÄ± bu karnesine gereken yanÄ±t yine halklar tarafÄ±ndan yerel seçimlerde sonra verileceÄŸini düÅŸünüyoruz. SandÄ±ÄŸa giren iradeyi tehdit eden AKP’nin sandÄ±ktan bu karneyle çÄ±kamayacaÄŸÄ±na eminiz” ifadelerini kullandÄ±.

3 BÄ°N FÄ°RMA KONKARDATO KUYRUÄžUNDA

Kubilay, söz konusu 100 günün sonucunda Türkiye ekonomisi tablosunu ise ÅŸöyle çizdi:

â– 15’ten 25’e çÄ±kan enflasyon ve faiz oranlarÄ±,

â– Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ±na dahil olan ilave 560 bin kiÅŸi,

â– Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ±ndan harcanan 19,7 Milyar (9 Milyar fon gideri + 11 Milyara yakÄ±nÄ±n bankalara aktarÄ±lmasÄ±),

â– Artan bütçe açÄ±ÄŸÄ± ve kamu borcu,

â– En az 539 iÅŸ cinayeti,

â– Konkordato kuyruÄŸuna girmiÅŸ 3 binin üzerinde firma,

â– 2001 yÄ±lÄ± düzeyine doÄŸru gerileyen asgari ücret,

â– Bir bütün olarak krizin faturasÄ±nÄ± emekçilere kesmeye çalÄ±ÅŸan giriÅŸimler. (Ankara/EVRENSEL)

'100 gÃ¼nlÃ¼k icraat' yaraya merhem deÄŸil laf

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