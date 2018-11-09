Gazeteci Sedat Surâ€™a â€˜Kayyum Vurgunuâ€™ haberinden hapis cezasÄ±

Gazeteci Sedat Surâ€™a kayyÄ±m atanan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi nedeniyle 11 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.

Özgürüz muhabiri Sedat Sur'a ‘Kayyum vurgunu’ baÅŸlÄ±klÄ± haberi ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verildi.

KayyÄ±m atanan Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi hakkÄ±nda ‘Kayyum Vurgunu’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± haber ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Özgürüz muhabiri Sedat Sur hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Gazete KarÄ±nca'nÄ±n haberine göre SavcÄ±lÄ±k, 2017’nin Temmuz ayÄ±nda ifadesine baÅŸvurduÄŸu Sedat Sur hakkÄ±nda ‘örgüt propagandasÄ±’ suçlamasÄ±yla iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.Ä°ddianamenin kabul edilmesiyle Sur’a dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Gazeteci Sur, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugün görülen duruÅŸmasÄ±nda 11 ay 20 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Sedat Sur, hakkÄ±ndaki soruÅŸturmaya “Gazetecilik yapÄ±yorum, halka gerçeÄŸi ulaÅŸtÄ±rmak gibi bir derdim var. Bu çerçevede yaptÄ±ÄŸÄ±m her haberin ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±mÄ±n arkasÄ±ndayÄ±m” diyerek duruma tepki göstermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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