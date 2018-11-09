37. TÃœYAP Ä°stanbul Kitap FuarÄ± yaÅŸamÄ± edebiyatla kuÅŸatacak

UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± yarÄ±n 37â€™inci kez kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.

UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± yarÄ±n 37’inci kez kapÄ±larÄ±nÄ± açÄ±yor. 18 KasÄ±m’a kadar devam edecek fuar, kitap meraklÄ±larÄ±nÄ± Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde aÄŸÄ±rlayacak. Yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 800 yayÄ±nevi ve sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ana temanÄ±n “HayatÄ± Edebiyatla KuÅŸatmak” olduÄŸu fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleÅŸi, imza günü, ÅŸiir dinletisi ve çocuk atölyeleri düzenlenecek.

ONUR YAZARI SELÄ°M Ä°LERÄ°

FuarÄ±n onur yazarÄ± Selim Ä°leri, fuar süresince etkinliklerde ve imza günlerinde okurlarÄ±yla buluÅŸacak. Everest YayÄ±nlarÄ± ve TÜYAP tarafÄ±ndan düzenlenen “Selim Ä°leri EdebiyatÄ±” panellerinin 10 KasÄ±m’daki ilk oturumunu DoÄŸan HÄ±zlan yönetirken, AyÅŸe SarÄ±sayÄ±n, Gül Ä°repoÄŸlu, ve BeÅŸir AyvazoÄŸlu konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak. Oturumun ikinci paneli ise 18 KasÄ±m Pazar günü Metin Celal’in yönetiminde ve Turhan Günay, Atilla Birkiye, Fatih AltuÄŸ, Handan Ä°nci, Filiz Aygündüz’ün konuÅŸmalarÄ±yla gerçekleÅŸecek.

37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± onur yazarÄ± Selim Ä°leri için hazÄ±rlanan onur yazarÄ± kitabÄ±ndan seçme metin ve fotoÄŸraflardan oluÅŸan “ArkadaÅŸÄ±m Selim” sergisi ise ana giriÅŸ/üst kat fuayede fuar süresince ziyaret edilebilecek.

Ä°LLÜSTRATÖR VE YAYINCI BULUÅžMASI

Kitap fuarÄ± süresince yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün tüm bileÅŸenlerini bir araya getiren TÜYAP, ilk kez illüstratör ve yayÄ±ncÄ±larÄ±n buluÅŸacaÄŸÄ± bir etkinlik organize edecek. Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi ile birlikte yürütülen organizasyonun hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda tüm illüstratörlere bir çaÄŸrÄ±da bulunuldu ve ilk kez doÄŸrudan yayÄ±ncÄ±larla illüstratörlerin buluÅŸacaÄŸÄ± etkinliÄŸe 64 illüstratör ve 35 yayÄ±ncÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± gerçekleÅŸti. BuluÅŸmaya katÄ±lan illüstratörlerinin iÅŸlerinden bir seçki fuar süresince 12. Salonda “Sihirli Çizgiler-Resimleme ve CanlandÄ±rma SanatçÄ±larÄ± Sergisi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda sergilenecek.

ARA GÜLER ANILACAK

FotoÄŸraf: DHA

YakÄ±n zamanda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± Ara Güler’i TÜYAP’ta bir sergi ile anÄ±lacak. Ara Güler Müzesi’nin ilk yayÄ±nÄ± “IslÄ±k Çalan Adam”, Ara Güler’in görsel hikayeciliÄŸini farklÄ± alanlardaki üretimleri üzerinden yeniden okumaya davet edecek. Ara Güler ArÅŸiv ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi’nden derlenen biyografik öÄŸeleri takip eden kitap aynÄ± zamanda, 20’nci yüzyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda özellikle Ä°stanbul ve Türkiye coÄŸrafyasÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ±yla uluslararasÄ± medyada görünürlük kazanan sanatçÄ±nÄ±n Ä°stanbul kent tarihine, bu coÄŸrafyaya ait bireysel ve toplumsal hafÄ±zayÄ± ÅŸekillendiren dönemlere ait kayÄ±tlarÄ±n nasÄ±l anlamlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yoÄŸunlaÅŸacak. Sergi, 12. Salon’da fuar süresince ziyaret edilebilecek.

FUAR SAATLERÄ°

37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±, ARTÄ°ST 2018/ 28. Ä°stanbul Sanat FuarÄ± ile eÅŸ zamanlÄ± gerçekleÅŸtirilecek. GiriÅŸin öÄŸrenci, öÄŸretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduÄŸu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasÄ±nda ziyaret edilebilecek; fuarÄ±n son günü 18 KasÄ±m Pazar akÅŸamÄ± ise 19.00’da sona erecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 19:04

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