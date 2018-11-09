10 Ekim davasÄ± avukatÄ± IÅŸÄ±k: Firarilerin sorumlusu kamu gÃ¶revlileri

Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k, 10 Ekim KatliamÄ±â€™nÄ±n firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim KatliamÄ±’nÄ±n firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Avukat Ä°lke IÅŸÄ±k, taleplerinin birçoÄŸu kabul edilse de kamu görevlileri olmadÄ±ÄŸÄ± sürece bir yargÄ±lamadan söz edilemeyeceÄŸini söyledi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ± DavasÄ± avukatlarÄ±ndan Ä°lke IÅŸÄ±k, firari sanÄ±klar açÄ±sÄ±ndan devam eden ve sanÄ±k sandalyelerinin boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmayÄ± deÄŸerlendirdi. SanÄ±k sandalyelerinin boÅŸ olmasÄ±ndan sorumlu olanlara dikkat çeken IÅŸÄ±k, “Bu sanÄ±klar firari ise bunlarÄ± yakalamayan görevliler nedeniyle firari” dedi. Devlet ve kamu görevlilerinin sorumluluÄŸuna vurgu yapan IÅŸÄ±k, adalet Ä±srarÄ± ve her seferinde duruÅŸmalarÄ±n dolu geçmesinin mahkemeye olumlu kararlar aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Kamu görevlileri olmadÄ±ÄŸÄ± sürece bir yargÄ±lamadan söz edilemeyeceÄŸini belirten IÅŸÄ±k, “Biz bu aÅŸamada sadece 16 firari sanÄ±k meselesi olarak bakmÄ±yoruz. Firari sanÄ±klar gerçekten hiç yakalanmak istenmemiÅŸ. EÄŸer isteselerdi izledikleri, bildikleri, takip ettikleri bu kiÅŸileri yakalarlardÄ±. Bu sanÄ±klar firari ise bunlarÄ± yakalamayan görevliler nedeniyle firari” dedi.

5 KATLÄ°AMIN ÖRGÜTLENDÄ°ÄžÄ° ANTEP’TEKÄ° VALÄ°YE TERFÄ°!

SanÄ±k sandalyelerinin boÅŸ olmasÄ±na neden olanlarÄ± konuÅŸmak gerektiÄŸini belirten IÅŸÄ±k, “Toplam o dönemde Antep’te 5 katliam örgütleniyor ve o sÄ±rada Antep Valisi olan Ali Yerlikaya ÅŸimdi terfi ederek Ä°stanbul’a vali olarak atanÄ±yor. Bir kere bunu konuÅŸmalÄ±yÄ±z. Tek bir kamu görevlisini yargÄ±lamazsanÄ±z, bunlarÄ± yakalamazsanÄ±z olacaÄŸÄ± bu” diye konuÅŸtu. SanÄ±klarÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± sorumlulardan istemeye devam edeceklerini söyleyen IÅŸÄ±k, “KÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranan kiÅŸilerin Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin isteÄŸi olmasÄ±na raÄŸmen haklarÄ±nda bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ± ama mahkemenin bu teklifimizi kabul etmesi önemliydi. Daha önce kabul edilmeyen katliamla açÄ±kça iliÅŸkili olduÄŸu bilinen x, y ve z’lerin soruÅŸturulmasÄ±na karar verilmesi ve bunun gibi bir dizi taleplerimizin mahkemece kabul edilmesi de adalet Ä±srarÄ± ve her duruÅŸmanÄ±n nerede olursa olsun boÅŸ kalmamasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r” dedi. KatliamÄ±n kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± istenmediÄŸi için 10 Ekim DavasÄ±’nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda erken bir kararla bitirildiÄŸini hatÄ±rlatan IÅŸÄ±k, “Biz 8 KasÄ±m’da da adalet Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± her seferinde talep ettik, bu yüzden bu duruÅŸmada görece olumlu kararlar aldÄ±k. Gerçek adalet saÄŸlanana kadar nerede olursa olsun bu davanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

10 Ekim KatliamÄ± firari sanÄ±klarÄ±nÄ±n davasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

10 Ekim davasÄ±nda avukatlarÄ±n taleplerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kabul edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 18:34

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