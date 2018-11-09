HDP, Van belediyesiyle ilgili Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile ortaya Ã§Ä±kan usulsÃ¼zlÃ¼klere dair Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.Â

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, Evrensel’in de gündeme getirdiÄŸi SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda Van BüyükÅŸehir Belediyesinde ortaya çÄ±kan borçlanma, ihalelerde usulsüzlük, bütçe emanetlerine alma ve ödeme iÅŸlemlerinde yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlÄ±klar ve sosyal yardÄ±mlarÄ±n amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±yla ilgili Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi.

Temel verdiÄŸi önergede kalem kalem yaÅŸanan usulsüzleri belirerek, “SayÄ±ÅŸtay denetim raporunda AKP Van BüyükÅŸehir Belediyesinde çokça usulsüzlük tespit edilmiÅŸtir. Söz konusu bu usulsüzlüklerin soruÅŸturma/kovuÅŸturmanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yürütülmesi ve kamu kaynaklarÄ±n nereye aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve sorumlularÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± amacÄ±yla bir meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ± elzemdir” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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