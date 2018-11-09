Ä°stanbul Meslek OdalarÄ±: Kanun hepimizin Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± tehdit ediyor

Ä°stanbul Meslek OdalarÄ± Koordinasyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã§Ä±karÄ±lmak istenen saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi belirtildi.

Ä°stanbul Meslek OdalarÄ± Koordinasyonu, Meclis SaÄŸlÄ±k Komisyonu’nda görüÅŸmeleri devam eden ‘SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi’ne iliÅŸkin CaÄŸaloÄŸlu'nda bulunan Ä°stanbul Tabip OdasÄ±'nda (Ä°TO) basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±nÄ±n olduÄŸu salona “Bu kanun teklifi hepimizin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± tehdit ediyor” pankartÄ± asÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamaya Ä°stanbul Meslek OdalarÄ± Koordinasyonu’nda yer alan Ä°stanbul Barosu, Ä°stanbul DiÅŸ Hekimleri OdasÄ±, Ä°stanbul EczacÄ± OdasÄ±, Ä°stanbul Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirler OdasÄ±, Ä°stanbul Tabip OdasÄ±, Ä°stanbul Veteriner Hekimler OdasÄ± ve Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu temsilcileri katÄ±ldÄ±.

'TALEPLERÄ°MÄ°Z NET'

Ä°stanbul Meslek OdalarÄ± Koordinasyonu Sekreteri Süleyman Solmaz, “Ä°ktidar sorundan bir sorun çÄ±karma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± net ortaya koydu. Sorundan sorun çÄ±karma ve kendi lehine kullanmak iktidarÄ±n 16 yÄ±llÄ±k alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r” diyerek bu sorunun çözülmediÄŸinden bahsetti. Taleplerinin çok net olduÄŸunu dile getiren Solmaz, “Taleplerimizi net söylememize raÄŸmen iktidar kendine fayda çÄ±karma uygulamasÄ±na devam ediyor. Ülkeyi yönetemedikleri ve gelecekte de yönetemeyecekleri çok nettir” dedi.

'Ä°TÄ°RAZ EDEN DOKTORLARDAN NASIL KURTULURUZ DÄ°YEN TASARI'

Daha sonra söz alan Ä°stanbul Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirler DerneÄŸi Denetleme Kurulu Üyesi KazÄ±m Mermer “Uzun zamandan beri Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyoruz. AslÄ±nda bizler bu ülkenin böyle yönetilemeyeceÄŸini iyi biliyoruz. KHK ile yönetilmeye hayÄ±r demeliyiz. Ä°tiraz eden, ses çÄ±karan doktorlardan nasÄ±l kurtuluruz diyen bir tasarÄ± bu. Bu yasa derhal geri çekilmeli. Tabipler OdasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuÅŸtu.

'SAÄžLIK ALANINDA EN ACIMASIZ, EN AÄžIR YASA'

TMMOB Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu adÄ±na Cevahir Efe Akçelik söz aldÄ±. Akçelik, "Tarih tekerrürden ibarettir. GeçmiÅŸe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Nazi AlmanyasÄ±nda yeni kamu yasasÄ±yla Yahudi doktorlarÄ±n meslek hayatÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rmak için düzenleme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± okumuÅŸtuk. Bundan tam 80 yÄ±l sonra Nazi AlmanyasÄ±nda görülen bir kanun tasarÄ±sÄ± Türkiye'de Mecliste görüÅŸülecek. HaklarÄ±nda herhangi bir ceza, soruÅŸturma açÄ±lmamÄ±ÅŸ insanlarÄ±n güvenlik soruÅŸturmasÄ± ile bekletilmesi iÅŸ gücünün elinden alÄ±nmasÄ± baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir insan hakkÄ± ihlalidir. Ä°nsan haklarÄ±na vurulmuÅŸ bir darbedir. AçlÄ±ÄŸa ve iÅŸsizliÄŸe mahkum edilmedir. Türkiye'de saÄŸlÄ±k alanÄ±nda en acÄ±mazsÄ±z, en aÄŸÄ±r yasasÄ±dÄ±r. Mecliste bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oy verenlere seslenmek lazÄ±m, bu kin ve öç alma yasasÄ±dÄ±r. Bu yasayÄ± reddetmenizi umuyoruz" diye konuÅŸtu.

'BU YASA GERÄ° ÇEKÄ°LMELÄ°'

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. PÄ±nar Saip ise ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: “Åžiddeti önleme yasasÄ± olarak anÄ±lsa da bir torba yasadÄ±r. Tek bir madde ÅŸiddetle ilgilidir. Cezalara herhangi bir artÄ±ÅŸ söz konusu deÄŸildir. El altÄ±ndan bir sürü madde geçmiÅŸtir. 5. madde ancak Nazi AlmanyasÄ±nda görülebilen, kiÅŸilerin, hekimlerin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasaklayan bir kanunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu korkunç bir kanundur. Bütün hekimleri tehdit etmektedir. Herhangi birinin ihbar yeterlidir. O yüzden ÅŸu anda çalÄ±ÅŸan hekimler içinde sorunludur. Hekimleri açlÄ±ÄŸa mahkum ederek öldürüyorsunuz. Bu kanun maddesi sonrasÄ±nda ciddi intiharlar gelebilir. OkumuÅŸ kesimden intikam almaya gerek yoktur. Beyin göçler baÅŸlayacaktÄ±r, hekim intiharlarÄ± gelebilir bu ciddi sorunlardÄ±r. Bir hekim yetiÅŸen kadarda mali portresi vardÄ±r. 6 bin hekimi ÅŸu an ilgilendirse de gün geçtikçe giderek artacaktÄ±r. Bu açlÄ±ÄŸa mahkum etmektir. Kötücül bir düÅŸüncenin kaÄŸÄ±tta yansÄ±masÄ±dÄ±r. Bütün meslek sahiplerini etkileyecektir. Ciddi bir tehdit taÅŸÄ±maktadÄ±r. 5.maddenin geri çekilmesi gerekir."

'Ä°NSAN HAKLARIYLA BAÄžDAÅžAN BÄ°R YASA DEÄžÄ°LDÄ°R'

Ä°stanbul Veteriner Hekimler OdasÄ± Yöneti Kurulu Üyesi Necati Bozkurt, “Temel çalÄ±ÅŸma hakkÄ±, hukuki dayanaÄŸÄ± olmadan Kanun hükmünde Kararnamelerle veya idare amirinin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±ndaki söylemlerle insanlar iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸma alanlarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸma hakkÄ± yaÅŸam hakkÄ±dÄ±r. 5. madde insan haklarÄ±yla baÄŸdaÅŸan bir yasa deÄŸildir. Kesinlikle geri çekilmeli yaÅŸam hakkÄ±n engellenmelidir” dedi.

‘ÇOK TEHLÄ°KELÄ° BÄ°R YASA’

“Korku devleti yaratÄ±lmak istenmektedir” diyen Ä°stanbul DiÅŸ Hekimleri OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Dr. A. Hikmet ArÄ±sal, “Bir insanÄ±n hiç bir suçu yokken iÅŸinin elinden alÄ±nmasÄ± hem hekimi hem ailesini açlÄ±ÄŸa mahkum etmektir. Hekimlere kin duygusu ile hareket edilmektedir. Bu torba yasaya kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±z” diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul EczacÄ±lar OdasÄ± Genel Sekreteri Serdar Göksan, yeni saÄŸlÄ±k yasasÄ±nÄ±n çok yetersiz ve çok tehlikeli olduÄŸunu söyledi ve derhal bu yasanÄ±n iptal edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

‘ÅžÄ°DDETÄ° ÖNLEYEBÄ°LECEK HERHANGÄ° BÄ°R HÜKÜM YOK’

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman KüçükosmanoÄŸlu ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu. “SaÄŸlÄ±kla ilgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu'nda görüÅŸüldüÄŸünü söyleyen KüçükosmanoÄŸlu, “AdÄ±ndan da anlaÅŸÄ±labileceÄŸi gibi bir Torba Kanun ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸ olan Kanun Teklifi birbirinden farklÄ± bir dizi düzenleme öngörüyor. Toplam 44 maddelik Teklifin 24. maddesi saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetle ilgili olduÄŸu için kamuoyunda ‘SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet YasasÄ±’ olarak anÄ±lÄ±yor. Oysa, ilgili maddeye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyecek herhangi bir yeni hüküm getirmediÄŸi, Türk Tabipleri BirliÄŸi'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa Teklifi’ ile hiçbir iliÅŸkisinin olmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor” diye ifade etti.

‘Ä°ÅžÅžÄ°ZLÄ°KLE CEZALANDIRILACAK’

Teklifin 5’inci maddesinin ise haklarÄ±nda hiçbir yargÄ± kararÄ± olmadan kamudan ihraç edilen hekim ve diÅŸ hekimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu anlaÅŸmasÄ± olan saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KüçükosmanoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Gene haklarÄ±nda hiçbir yargÄ± kararÄ± olmadan güvenlik soruÅŸturmasÄ± bahanesiyle görevine baÅŸlatÄ±lmayan yeni mezun hekimlerin 600 gün süreyle hekimlik yapmalarÄ±nÄ± engelliyor. Bu düzenleme açÄ±kça en temel insan haklarÄ±ndan olan çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n ihlalidir. Bu düzenleme yasalaÅŸacak olursa yÄ±llarca gecesini gündüzüne katarak çalÄ±ÅŸÄ±p tÄ±p fakültesini kazanan ve gene yÄ±llarca yoÄŸun ve yorucu bir eÄŸitimden sonra diploma almaya hak kazanan genç hekimler 600 gün boyunca iÅŸsizlikle cezalandÄ±rÄ±lacak; yÄ±llardÄ±r hastalarÄ±na özveriyle hizmet veren hekimler, diÅŸ hekimleri gene tamamen keyfi bir kararla kamudaki görevinden ihraç edilebilecek ve özel hastanelerde de çalÄ±ÅŸamayacak.”

‘HEPÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N TEHDÄ°T OLUÅžTURUYOR’

Bundan sonra bütün hekim ve diÅŸ hekimlerinin mesleki geleceÄŸi tamamen siyasi iktidarÄ±n ve yöneticilerin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekleyen KüçükosmanoÄŸlu, “Siyasi iktidarÄ±n hoÅŸuna gitmeyenler iÅŸsizlik ve açlÄ±kla cezalandÄ±rÄ±lacak. AynÄ± zamanda biliyoruz ki; bugün hekimlere ve diÅŸ hekimlerine getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan bu düzenleme yasalaÅŸacak olursa yarÄ±n diÄŸer meslek gruplarÄ± için de emsal teÅŸkil edecek ve benzer düzenlemeler bizler için de gündeme getirilebilecek. Yani aslÄ±nda bu kanun teklifi hepimizin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± tehdit ediyor” dedi. KüçükosmanoÄŸlu, “Bu hukuk dÄ±ÅŸÄ± düzenlemeyi fevkalade yanlÄ±ÅŸ ve tehlikeli bularak reddediyoruz ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 17:02

www.evrensel.net