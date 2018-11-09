Mahkemeden â€˜Ä°ÅŸÃ§iye istediÄŸin baskÄ±yÄ± yapâ€™ kararÄ±

Ä°ÅŸten atmalara karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan Oyak Renault iÅŸÃ§ilerine 5 ay hapis cezasÄ± verilerek hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi iÅŸten atmalara karÅŸÄ± yürüyüÅŸ yapan Oyak Renault iÅŸçilerine 5 ay hapis cezasÄ± vererek hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. Karara tepki gösteren BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ, bu kararla “iÅŸveren sizi istediÄŸiniz sendikaya üye oldunuz diye iÅŸten çÄ±kartabilir, baskÄ± yapabilir, hakkÄ±nÄ±z aramak isterseniz size hapis cezasÄ± veririz” mesajÄ± verdiÄŸini bildirdi.

2015 metal fÄ±rtÄ±na döneminde Renault iÅŸçileri Türk Metal’den istifa etmiÅŸ, ardÄ±ndan da BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’e üye olmuÅŸtu. Ä°lk önce “Sosyal Diyalog Komitesi” adÄ± altÄ±nda iÅŸçilerin kendi temsilcilerini seçmesini kabul eden patron, seçimin yapÄ±lacaÄŸÄ± 29 Åžubat’tan 4 gün önce temsilci seçmesine izin vermeyeceÄŸini söylemiÅŸti. Seçim günü fabrikayÄ± tatil eden patron, BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi 10 iÅŸçiyi de tazminatsÄ±z iÅŸten atmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler bu hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± fabrikanÄ±n önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak istemiÅŸ ama polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis ve adli makamlardan cesaret alan patron BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi 130 iÅŸçiyi daha iÅŸten atmÄ±ÅŸtÄ±. Kalan üyeler de baskÄ±yla istifa ettirilmiÅŸti. Ä°ÅŸçiler sendikal tazminat talepli iÅŸe iade davalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kazanÄ±rken, gözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerle ilgili skandal bir karar çÄ±ktÄ±. Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonunda iÅŸçilere kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸüne katÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 5 ay hapis cezasÄ± verildi ve hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’ten yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “AynÄ± olaylarda gerek Anayasa Mahkemesi’nin gerekse de Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa Mahkemesi’nin verdiÄŸi yüzlerce kararda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak isteyenlerin kollukça engellenmesinin hak ihlali olduÄŸu tespit edilmiÅŸse de Asliye Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi ve Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa Mahkemesi kararlarÄ±nÄ± dikkate almamayÄ± tercih etmiÅŸtir. Mahkeme, kararÄ±yla sendikamÄ±za ve üyelerimize ‘iÅŸveren sizi istediÄŸiniz sendikaya üye oldunuz diye iÅŸten çÄ±kartabilir, baskÄ± yapabilir, zorla üyelikten istifa ettirebilir, itiraz eder hakkÄ±nÄ±z aramak isterseniz size hapis cezasÄ± veririz’ mesajÄ± vermek istemiÅŸtir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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