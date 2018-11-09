Bilecikli iÅŸÃ§iler: Krizin suÃ§lusu biz deÄŸiliz, bedelini Ã¶demeyeceÄŸiz

Bilecik Sendikalar BirliÄŸi, â€˜Krizin suÃ§lusu biz deÄŸiliz, bedelini Ã¶demeyeceÄŸizâ€™ diyerek eylem yaptÄ±.

Bilecik’te DÄ°SK’e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ve Cam Keramik-Ä°ÅŸ, Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Petrol-Ä°ÅŸ’in oluÅŸturduÄŸu Bilecik Sendikalar BirliÄŸi “Krizin suçlusu biz deÄŸiliz, bedelini ödemeyeceÄŸiz” diyerek belediye çay bahçesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ÇeÅŸitli fabrikalarda çalÄ±ÅŸan 3 sendikaya üye iÅŸçiler iki koldan Belediye Çay Bahçesi önüne yürüdü. Ä°ÅŸçiler sÄ±k sÄ±k, “Krizin suçlusu bizler deÄŸiliz”, “KÄ±deme uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n”, “Sermayeye kul köle olmayacaÄŸÄ±z”, “Mezarda emekli olmak istemiyoruz”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganlarÄ± attÄ±.

Sendikalar BirliÄŸi adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Adnan SerdaroÄŸlu yaptÄ±. SerdaroÄŸlu, “Ülke yangÄ±n yerine dönmüÅŸ, 3 maymunu oynuyorlar. Biz diyoruz ki, bu ülkeye sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z ve krizin bedelini de çÄ±karanlara ödeteceÄŸiz. Tek baÅŸÄ±mÄ±za da kalsak mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Krizin etkileri gün geçtikçe fazlalaÅŸÄ±yor. Bu saraydan görünmüyor olabilir. Ey hükümet krizi kabul et ve ülkenin emekçilerini bu krizin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± korumaya çalÄ±ÅŸ. Ama yapÄ±lmÄ±yor, milyonerler artÄ±yor, yoksulluk fazlalaÅŸÄ±yor” dedi. Ä°ÄŸneden ipliÄŸe gelen zamlarÄ± hatÄ±rlatan SerdaroÄŸlu, “Enflasyonun yüzde 25’lere dayandÄ±ÄŸÄ±, on binlerce iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve konkordato sÄ±rasÄ±na girildiÄŸi, ülke borcunun 485 milyar liraya geldiÄŸi bir yerde siz neye dayanarak ülkede kriz yok diyorsunuz” diye tepki gösterdi.

KIDEM TAZMÄ°NATI ÖNERÄ°SÄ°

Ä°ÅŸçilerden yapÄ±lan kesintilerle oluÅŸan Ä°ÅŸsizlik Fonu’nunun patronlar için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken SerdaroÄŸlu, “130 milyar nerede? Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler için neden kullanÄ±lmÄ±yor? Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± yetmiyor, sÄ±ra kÄ±dem tazminatÄ±na geldi. Çok sevdiÄŸiniz torba yasayla bir düzenleme yapÄ±n, bir gün çalÄ±ÅŸsa bile kÄ±dem hakkÄ± kazansÄ±n, iÅŸten çÄ±karÄ±lanlar tazminatsÄ±z çÄ±karÄ±lamaz, fabrika batmÄ±ÅŸsa ücret garanti fonu kapsamÄ±nda tazminatlar ödenir. 3 baÅŸlÄ±k altÄ±nda geçirin” diye konuÅŸtu.

ASGARÄ° ÜCRET ARTIRILSIN

Asgari ücretin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda olduÄŸunu ifade eden SerdaroÄŸlu, “Bunu sendikalar dillendiriliyor ama böyle olmaz. Masaya yumruÄŸu vurmakla olur. Ocak ayÄ±na kadar 2 bin lira olsun diye bir giriÅŸim yapÄ±ldÄ± ama ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±nÄ±n dünyadan haberi yok. Yoksulluk üzerinden oy devÅŸirme bakanlÄ±ÄŸÄ±na dönüÅŸmüÅŸ. Mevzuata aykÄ±rÄ± deniliyor. Siz o mevzuatÄ± bir daha okuyun, istendiÄŸi anda komisyon çaÄŸrÄ±labilir. Bugün asgari ücret en düÅŸük memur maaÅŸÄ± seviyesine getirilmelidir” dedi.

Emeklilerin ve emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±na da deÄŸinen SerdaroÄŸlu, “Zar zor emekli olmuÅŸ insanlarÄ±n neredeyse 10 milyonu asgari ücretin altÄ±nda maaÅŸ alÄ±yor ve bulabilirse ikinci bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yor. Bin liraya geçinemediÄŸi için çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lmak demek bu insanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n kullandÄ±rÄ±lmamasÄ±dÄ±r. HaklarÄ±nÄ± engelleyenler, çÄ±kÄ±p televizyonlarda halkÄ± birbirine kÄ±rdÄ±rtmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ben sizi milletimizin baÅŸÄ±na bela etmem diyor. Bu insanlarÄ± milletten saymÄ±yor musunuz?” diye konuÅŸtu.

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lanlar iÅŸçileri ve tutuklanan havalimanÄ± iÅŸçilerini de hatÄ±rlatan SerdaroÄŸlu, sendika ve konfederasyonlara birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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