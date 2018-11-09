Gazeteci Cem Emir, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Van depreminde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gazeteci Cem Emir, Dersim'in Ã‡Ä±ÄŸÄ±rlÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

9 KasÄ±m 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Cem Emir mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya Emir'in ailesinin yanÄ± sÄ±ra Dersim'de çalÄ±ÅŸan gazeteciler, EMEP GYK üyesi ve Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale ve Ä°l Genel Meclis Üyesi Derman TarancÄ± katÄ±ldÄ±.

'TUTUKLU ÅžAHIS SERBEST BIRAKILDI'

Van depreminde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Evrensel eski muhabiri Cem Emir, Hozat ilçesine baÄŸlÄ± ÇÄ±ÄŸÄ±rlÄ± köyünde bulunan kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Emir'in mezarÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±, mum yakÄ±ldÄ±.

Baba Mehmet Ali Emir, oÄŸlunun ihmal nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ve hâlâ insanlarÄ±n aynÄ± nedenlerden öldüÄŸünü belirterek, "Hukuk mücadelesi verdik 4 yÄ±l boyunca, sonu ne oldu? Tutuklu olan kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 24 aile varken biz 5 aile bunun mücadelesini verdik. En çok zoruma giden tutuklu kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± oldu" dedi.

'CESUR GAZETECÄ°LER HÂLÂ VAR'

Cem Emiri saygÄ±yla andÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Mustafa TaÅŸkale ise "Esaret altÄ±nda bir havuz medyasÄ± var ama Cem'in de emek verdiÄŸi sÄ±nÄ±fÄ±n gazetesi iÅŸçiden, emekçiden, halktan yana gerçekleri yazmaya devam ediyor. BasÄ±nÄ±n üzerindeki bütün baskÄ±lara raÄŸmen eÅŸitlikten özgürlükten, gerçek demokrasiden yana cesur ve direnen gazeteciler hâlâ var" dedi.

Emir'in annesi Nurten Emir anmaya gelenlere teÅŸekkür ederek "Bugün gelirler mi gelmezler mi oÄŸlumun mezarÄ±na diye düÅŸündüm. Ä°yi ki geldiniz" diyerek duygularÄ±nÄ± ifade etti. (Dersim/EVRENSEL)

Cem Emir'i kaybettik

Cem Emirâ€™e

Van depreminin Ã¼zerinden 7 yÄ±l geÃ§ti, sÃ¶zler tutulmadÄ±

644 can kaybÄ±, yÃ¼zlerce yaralÄ±... Peki depremin yaralarÄ± sarÄ±ldÄ± mÄ±?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 16:17

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