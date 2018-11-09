Canan Karatay: VeganlÄ±k misyonerliktir, fÄ±tratÄ±mÄ±za aykÄ±rÄ±

Canan Karatay yine veganlÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirdi: VeganlÄ±k bir misyonerlik gibi geliyor bana. VeganlÄ±k yaradÄ±lÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n fÄ±tratÄ±na aykÄ±rÄ±.

Daha önce "Vegan demek tahÄ±l beyinli demek” sözleriyle tepki çeken Ä°ç HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, ÅŸimdi de “VeganlÄ±k bir misyonerlik gibi geliyor bana. VeganlÄ±k yaradÄ±lÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n fÄ±tratÄ±na aykÄ±rÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

TV8'de yayÄ±mlanan “ÇaÄŸla ile Yeni Bir Gün” programÄ±na katÄ±lan Canan Karatay, sunucu ÇaÄŸla Åžikel’in veganlar ile ilgili sorduÄŸu soruya ÅŸu yanÄ±tlarÄ± verdi:

"Vejetaryenlik bir felsefe. Onlar yalnÄ±z hayvansal etleri yemiyorlar. Ama hayvansal ürünleri, süt ürünlerini rahatlÄ±kla tüketiyorlar. VeganlÄ±k, bir misyonerlik gibi geliyor bana. Hayvansal hiç bir ÅŸey yemiyorlar. YalnÄ±z tahÄ±lla ve otla besleniyorlar. Ben bir hekim olarak çok hastalÄ±klÄ± olduklarÄ±nÄ± bana gelenlerde gördüm. Onun için veganlÄ±k insanÄ±n vücudunun, yaradÄ±lÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n fÄ±tratÄ±na aykÄ±rÄ±. Bizim vücudumuzda yüzde 60 su var. Yüzde 20 protein. Yüzde 19 yaÄŸ var. Bunlar hayvansal protein ve hayvansal yaÄŸ. Veganlar protein alÄ±yorlar mÄ± alÄ±yorlar. Bitkisel protein alÄ±yorlar.”

'EKMEK MORFÄ°N GÄ°BÄ° BAÄžIMLILIK YAPIYOR'

Karatay aynÄ± programda ekmeÄŸin kabarmasÄ±nÄ± saÄŸlayan gramür maddesinin kÄ±sa süreli mutluluk verdiÄŸini ifade ederek, “, "Adeta morfin gibi baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Yine bu maddenin çocuklarda zeka geriliÄŸine neden olduÄŸunu belirten Karatay, "FÄ±rÄ±ncÄ±lar bana kÄ±zÄ±yor ama onlar da doÄŸal ekmek yapsÄ±nlar. EkmeÄŸe zehir katmasÄ±nlar. Ekmekteki katkÄ± maddelerini kaldÄ±rsÄ±nlar" ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Canan Karatay: Vegan demek tahÄ±l beyinli demek, veganlÄ±k hastalÄ±ktÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 16:05

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