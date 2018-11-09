Aile hekimleri, mobbinge karÅŸÄ± eylem yaptÄ±

Aile hekimleri, Ä°zmir'de yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klama ile ilÃ§e saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶neticilerinin kendilerine mobbing ve baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°zmir Tabip OdasÄ±, SaÄŸlÄ±k Emekçileri SendikasÄ± (SES) Ä°zmir Åžubesi, Birinci Basamak SaÄŸlÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± Birlik ve DayanÄ±ÅŸma SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi, Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü önünde yaptÄ±klarÄ± ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± aile hekimlerine yönelik artan mobbing ve baskÄ±lara dikkat çektiler.

Aile hekimleri artan iÅŸ yükü, sürekli deÄŸiÅŸen uygulamalar haksÄ±z ve usulsüz denetimler, her gün karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sözel, fiziksel ve psikolojik ÅŸiddetten dolayÄ± çalÄ±ÅŸma motivasyonlarÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸünü dile getirdi ve hukuki süreci baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

'HEKÄ°MLER TÜKENMÄ°ÅžLÄ°K SENDROMU YAÅžIYOR'

Ortak basÄ±n metnini Ä°zmir Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Seha Yüksel, yöneticilerle birlikte deÄŸiÅŸen düzenlemelerin karmaÅŸayÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Gerek SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± gerekse il saÄŸlÄ±k müdürlüÄŸünde, Aile HekimliÄŸi iÅŸleyiÅŸi ve gereksinimleri hakkÄ±nda yeterli fikir sahibi yok. Hekimlik etik deÄŸerlerini yeterince göz önüne alÄ±nmÄ±yor. Ä°lçe saÄŸlÄ±k müdürlükleri, aile hekimlerimize usulsüz ve hukuksuz soruÅŸturmalar açmakta, haksÄ±z ceza puanlarÄ± vererek sözleÅŸme feshine neden olabilecek uygulamalar yapmakta” dedi. Yüksel, hekimlerin tükenmiÅŸlik sendromu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Meclisteki torba yasaya da deÄŸinen Yüksel bunun hekimleri iÅŸsizliÄŸe ve açlÄ±ÄŸa mahkum edeceÄŸini belirtti.

'YASALARI KABUL ETTÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N MOBBÄ°NG'

Türk Tabipleri BirliÄŸi Aile HekimliÄŸi Kolu BaÅŸkanÄ± Filiz Ünal da "Bu yasalarÄ±n çÄ±kmasÄ±, saÄŸlÄ±k emekçilerinin de bunu kabul etmesi için, bizlere mobbing uygulanÄ±yor. ArkadaÅŸlar, biz bundan sonra daha çok mobbinge uÄŸrayacaÄŸÄ±z. Biz bundan sonra daha çok ÅŸiddete uÄŸrayacaÄŸÄ±z. Çünkü çÄ±kan her yasada, sadece hekimler kaybetmiyor. Hastalar da kaybediyor" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Radyoloji Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tÃ¼kenmiÅŸlik sendromu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 16:01

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