Kadroya geÃ§irilen iÅŸÃ§iler eÅŸit haklar iÃ§in ErdoÄŸan'a mektup yazdÄ±

Mersin'de kamuda taÅŸerondan kadroya geçirilen bir grup iÅŸçi ücret ve sosyal haklarÄ±nda iyileÅŸtirme için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk'a mektup yazdÄ±.

Merkez Toroslar ilçesi Lütfi OÄŸuzca ParkÄ±'nda toplanan iÅŸçiler, “Sürekli iÅŸçi enflasyona yenik düÅŸtü”, “EÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret”, “2020'ye hayÄ±r, 2019 Kamu Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi'ne evet”, “CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±z duyun sesimizi” yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±. Daha sonra iÅŸçiler; CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a göndermek üzere ücret artÄ±ÅŸÄ±, enflasyon farkÄ± verilmesi, tayin hakkÄ±, istek dÄ±ÅŸÄ± emekliye ayÄ±rma, düÅŸük düzeyde ve yetersiz sosyal yardÄ±mlar, 2020 yÄ±lÄ±na kadar toplu iÅŸ sözleÅŸmesi yapamayacak olmalarÄ± gibi sorunlarÄ±nÄ± anlattÄ±klarÄ± mektuplarÄ± yazdÄ±.

Ä°ÅŸçiler adÄ±na konuÅŸan Adil MuhtaroÄŸlu, çalÄ±ÅŸma barÄ±ÅŸÄ± için eÅŸit hak ve ücret istediklerini söyledi. AçÄ±klama, iÅŸçilerin öÄŸle yemeÄŸi olarak simit yemesiyle sona erdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 16:01

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