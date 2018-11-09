TÃ¼rkiye fazla mesai fazlalÄ±ÄŸÄ±nda

TÃ¼rkiye fazla mesai uygulamasÄ±nda Vietnam ve Myanmar ile aynÄ± grupta yer alÄ±yor.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin fazla mesai uygulamasÄ±nda Vietnam ve Myanmar ile aynÄ± grupta olduÄŸunu belirterek, fazla mesainin fazlalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n çözümü için Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

YaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Gürer, “Fazla mesai çalÄ±ÅŸanlar için bir ek gelirdir. Ülkemizde ise son yÄ±llarda fazla mesai olaÄŸan çalÄ±ÅŸma durumuna dönüÅŸmüÅŸtür. KayÄ±t içinde bile çalÄ±ÅŸanlarÄ±n fazla mesaileri oran olarak ülkemizi en yüksek fazla mesaiye kalanlar arasÄ±nda ilk sÄ±ralara yükseltmiÅŸtir” dedi.

Fazla mesaiye kalarak haftada 48 saatten fazla çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n yüzde 35’e yükselmesinin dikkat çekici olduÄŸunu vurgulayan Gürer, “Fazla mesainin sürekli ve olaÄŸan gibi lanse edilmesi bedenen yÄ±pranmayÄ±, verimliliÄŸi ve iÅŸçi istihdamÄ±nÄ± engeller duruma getirmiÅŸtir. Yorgunluk, dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± gibi nedenler iÅŸ kazalarÄ±na da davetiye gibidir” dedi.

UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü’nün (ILO) Dünyada Ä°stihdam ve Sosyal Görünüm 2017 raporunda, fazla mesai saatlerinin fazlalÄ±ÄŸÄ±yla Türkiye’nin Myanmar, Vietnam, Peru, Guatemala ve Kolombiya gibi ülkelerle aynÄ± grupta yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Gürer, “Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± sorunun tüm boyutu ile ele alÄ±nmasÄ±na vesile olacaktÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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