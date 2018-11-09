SES: BÃ¼tÃ§e, vatandaÅŸÄ± sosyal yardÄ±ma muhtaÃ§ ediyor

SES: Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esi, yoksullaÅŸtÄ±rÄ±lan emekÃ§ileri iktidara baÄŸÄ±mlÄ± hale getirme politikasÄ±nÄ±n bir aracÄ±dÄ±r.

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± Bütçesi’ne tepki gösterdi.

SES Genel Merkezi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, “Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Bütçesi, sosyal hizmet emekçilerini, sosyal hizmete, ihtiyaç duyan kesimleri, kadÄ±nlarÄ±, çocuklarÄ±, yaÅŸlÄ±larÄ±, engellileri, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan tüm kesimleri, sosyal yardÄ±m ihtiyacÄ± içinde olanlarÄ± doÄŸrudan ilgilendiriyor. Ancak ne bütçenin oluÅŸumunda, ne görüÅŸülmesi aÅŸamasÄ±nda bu kesimler ve örgütleri hiçbir sürece dahil edilmemektedir” dedi.

BakanlÄ±k bütçesinde en büyük payÄ±n Sosyal YardÄ±mlar Genel MüdürlüÄŸü’ne ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kara, bu durumun AKP’nin sosyal yardÄ±m politikasÄ± ile iliÅŸkili olduÄŸunu belirterek “YoksullaÅŸtÄ±rÄ±lan emekçileri ise iktidara baÄŸÄ±mlÄ± hale getirme politikasÄ±nÄ±n bir aracÄ± olarak ‘sosyal yardÄ±mlar’Ä± kullanmaktadÄ±r ve buna kuÅŸkusuz devam edecektir” dedi.

“Uzun süredir KadÄ±nÄ±n Statüsü Genel MüdürlüÄŸü etkisiz hale getirilmiÅŸtir” diyen Kara, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve cinayetleri önleyecek tedbirler için yeterli oranda bütçe ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi. Kara, kadÄ±nlara yönelik hizmetlere ayrÄ±lan bütçenin kadÄ±nlarÄ±n sosyal, siyasal ve ekonomik alanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gidermeye deÄŸil kadÄ±nÄ±n aile içinde daha fazla konumlanmasÄ±nÄ± hedefleyen faaliyetlere ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da söyledi.

ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ°LÄ°ÄžÄ°NE ATIF YOK

Bütçede çocuk iÅŸçiliÄŸine dair hiçbir vurgu olmamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Kara, çocuk koruma politikalarÄ±nÄ±n son derece yetersiz olmakla birlikte çocuklarÄ± korumaktan ve ÅŸiddete uÄŸramalarÄ±nÄ± önlemekten de uzak olduÄŸunu belirtti.

Bütçede engellilerin sosyal yardÄ±ma mahkum edildiÄŸini de söyleyen Kara, 13 bin 441 boÅŸ memur engelli kadrosu bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, engelli bireylerin sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesi ve engelli bireylerin istihdamÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini söyledi.

SES Merkez Yönetim Kurulu; bütçenin halkÄ±n ve emekçilerin örgütleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bütçe hazÄ±rlanma sürecine katÄ±lmasÄ±, KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Çocuk BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak ayrÄ± iki bakanlÄ±k kurulmasÄ±, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkisi yaratmaya odaklÄ± ve siyasi çÄ±kar amacÄ± güdülen sosyal yardÄ±m politikasÄ±nÄ±n terk edilmesi talepleri ile basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

â€˜Ä°ktidar muhtaÃ§ vatandaÅŸ sayÄ±sÄ± artÄ±ÅŸÄ± ile Ã¶vÃ¼nÃ¼yorâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 15:27

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