AVM inÅŸaatÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

FotoÄŸraf: DHA

AVM inÅŸaatÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

    • 09 KasÄ±m 2018 15:00

    Ä°zmirâ€™de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i 5 metreden dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Ä°zmir’in KarabaÄŸlar ilçesi Üçkuyular semtindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan KasÄ±m Ak, dengesini kaybedip 5 metreden düÅŸerek, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Üçkuyular semtindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin inÅŸaatÄ±nda kalÄ±pçÄ± olarak çalÄ±ÅŸan KasÄ±m Ak, bina önüne iskele kurduÄŸu sÄ±rada dengesini kaybetti. YaklaÅŸÄ±k 5 metre yükseklikten düÅŸen Ak, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Ak’Ä± ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Tedaviye alÄ±nan KasÄ±m Ak, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (Ä°zmir/DHA)

    GÜNGÖREN’DE Ä°Åž CÄ°NAYETÄ° Ä°DDÄ°ASI

    Ä°stanbul’da BEDAÅž’a baÄŸlÄ± bir ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iddia edildi.

    Evrensel’e ulaÅŸan bir BEDAÅž iÅŸçisi, 5 kasÄ±m günü BEDAÅž’a baÄŸlÄ±, Mehmet Cengiz’e ait Hipar adlÄ± ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Emin Gezer’in Güngören’de arÄ±za bakÄ±m sÄ±rasÄ±nda elektrik çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER iÅŸ cinayeti