FotoÄŸraf: DHA
AVM inÅŸaatÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Ä°zmirâ€™de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i 5 metreden dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°zmir’in KarabaÄŸlar ilçesi Üçkuyular semtindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan KasÄ±m Ak, dengesini kaybedip 5 metreden düÅŸerek, hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Üçkuyular semtindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin inÅŸaatÄ±nda kalÄ±pçÄ± olarak çalÄ±ÅŸan KasÄ±m Ak, bina önüne iskele kurduÄŸu sÄ±rada dengesini kaybetti. YaklaÅŸÄ±k 5 metre yükseklikten düÅŸen Ak, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Ak’Ä± ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Tedaviye alÄ±nan KasÄ±m Ak, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (Ä°zmir/DHA)
GÜNGÖREN’DE Ä°Åž CÄ°NAYETÄ° Ä°DDÄ°ASI
Ä°stanbul’da BEDAÅž’a baÄŸlÄ± bir ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iddia edildi.
Evrensel’e ulaÅŸan bir BEDAÅž iÅŸçisi, 5 kasÄ±m günü BEDAÅž’a baÄŸlÄ±, Mehmet Cengiz’e ait Hipar adlÄ± ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Emin Gezer’in Güngören’de arÄ±za bakÄ±m sÄ±rasÄ±nda elektrik çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)