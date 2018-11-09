â€˜AcÄ± biber mi sÃ¼relimâ€™ diyen rektÃ¶re kadÄ±nlardan â€˜acÄ± biberliâ€™ yanÄ±t

Erkek Ã¶ÄŸrencilerin cinsiyetÃ§i konuÅŸmalarÄ±yla ilgili gelen eleÅŸtiriye â€˜acÄ± biberâ€™li yanÄ±t veren rektÃ¶re kadÄ±nlar â€˜acÄ± biberâ€™le yanÄ±t verdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde rektörle bir kadÄ±n öÄŸrenci arasÄ±ndaki ‘acÄ± biber’ polemiÄŸi sürüyor. Kampüste izlediÄŸi futbol maçÄ±nda erkeklerin cinsiyetçi küfürler kullanmasÄ±nÄ± sosyal medya üzerinden Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’a ÅŸikayet eden kadÄ±n öÄŸrenciye Rektör Ünal; “Ne yapalÄ±m, aÄŸÄ±zlarÄ±na biber mi sürelim?” diye cevap vermiÅŸti.

Bu cevaba tepki gösteren kadÄ±n öÄŸrenciler Rektör Ünal’a aÄŸaçlara astÄ±klarÄ± acÄ± biberlerle yanÄ±t verdi.

AÄžAÇLARDA ACI BÄ°BER

Üniversiteli KadÄ±n Kolektifi üyeleri kampüsteki aÄŸaçlara acÄ± biber ve notlar asarak, rektöre tepki gösterdi. Notlarda “Çözüm acÄ± biber ya da centilmenlik deÄŸil zorunlu toplumsal cinsiyet dersleri” ifadelerine yer verildi. (Antalya/DHA)

RektÃ¶rden, Ã¶ÄŸrenciye 'cinsiyetÃ§i kÃ¼fÃ¼r' cevabÄ±: Biber mi sÃ¼relim?

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