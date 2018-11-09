Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan, 'Leyla GÃ¼venâ€™e Ã¶zel hukuk uygulamasÄ±ndan vazgeÃ§ilmeli, serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluÄŸuna iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Leyla Güven’e özel hukuk uygulamasÄ±ndan vazgeçilmeli, serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±” dedi.

'KÜRT SÄ°YASETÄ°NE TEHDÄ°T DÄ°LÄ° SÜRMEKTEDÄ°R'

Siyasi iktidarÄ±n Kürt sorununda eÅŸit, demokratik haklara dayanan bir çözüm yerine ret ve tekçiliÄŸe dayanan çözümsüzlük politikasÄ±nda Ä±srar ettiÄŸini belirten EMEP Genel baÅŸkanÄ± Selma Gürkan ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu çözümsüzlük politikasÄ± hükümetin iç ve dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± doÄŸrudan etkilemekte, halklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini tehdit edecek kararlara imza atmaktadÄ±r. Demokratik haklarÄ±n tesis edilmesi, ülkede ve bölgede halklara dost, barÄ±ÅŸçÄ± politikalar yerine çatÄ±ÅŸmacÄ±, kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, yasakçÄ±, tekçi politikalar ve muhalefete ve Kürt siyasetine tehdit dili sürdürülmektedir. Bu politikalarÄ±n bir parçasÄ± olarak HDP eski eÅŸ baÅŸkanlarÄ± dahil yüzlerce siyasetçi ile birlikte son seçimlerde milletvekili seçilen Leyla Güven de tutuklu olarak hukuksuz bir ÅŸekilde yargÄ±lanmaktadÄ±r. Yerel seçim startÄ±, seçileceklerin AKP makbulünde olmamasÄ± halinde görevden alÄ±nacaklarÄ± tehdidi ile verilmiÅŸtir. Daha yerel seçimlere gitmeden ErdoÄŸan ve hükümet yetkilileri kayyÄ±m kÄ±lÄ±cÄ±nÄ± sallayarak propagandayÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

ErdoÄŸan'dan yerel seÃ§imlere iliÅŸkin 'kayyÄ±m' aÃ§Ä±klamasÄ±

'KÄ°ÅžÄ°YE ÖZEL HUKUK UYGULANIYOR'

KiÅŸiye özel hukuk uygulanmamasÄ±nÄ±n en basit hukuk ve yargÄ±lama usulü kuralÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Gürkan, Leyla Güven’e yapÄ±lan yargÄ± muamelesinin kiÅŸiye özel hukuk uygulamasÄ± olduÄŸunu söyledi.

Gürkan açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdü:

“Son seçimlerde tutuklu iken seçilen tek milletvekili Leyla Güven deÄŸildir. Enis BerberoÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±larak hukuksuzluk hafifletilmiÅŸ ancak Leyla Güven’in tutukluluÄŸunda Ä±srar edilmektedir. Bu uygulama bile yargÄ±nÄ±n siyasi iktidarÄ±n vesayeti altÄ±nda olduÄŸunu göstermektedir. DiÄŸer yargÄ±lamalarda olduÄŸu gibi Güven ile ilgili kararÄ±n da siyasi konjonktürün akÄ±ÅŸÄ±na göre verilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok güçlüdür.”

'HALKIN TERCÄ°HÄ°NE, SEÇÄ°MÄ°NE SAYGI GÖSTERÄ°LMELÄ°DÄ°R'

Leyla Güven’in, maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± sesini duyurabilmek için süresiz açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Gürkan; “Bu siyasi tablonun sorumlusu siyasi iktidardÄ±r ve bu hukuksuzluÄŸun giderilmesi için karar vermesi gereken yerdir aynÄ± zamanda. HalkÄ±n tercihine, seçimine saygÄ± gösterilerek Leyla Güven serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, seçenlerine karÅŸÄ± sorumluluÄŸunun gereÄŸi olarak milletvekilliÄŸi görevini yerine getirmesi için gerekli koÅŸullar saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Leyla GÃ¼ven sÃ¼resiz dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 14:52

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