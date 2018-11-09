ÃœnlÃ¼ isimlere ÅŸantaj davasÄ±nda Engin Altan DÃ¼zyatan tanÄ±k oldu

ÃœnlÃ¼ isimlere sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± ele geÃ§irerek ÅŸantaj yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada Engin Altan DÃ¼zyatan dinlendi.

Ünlü isimlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 57 kiÅŸiye, sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± ele geçirerek ÅŸantaj yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, oyuncu Engin Altan Düzyatan tanÄ±k olarak dinlenildi.

Sezen Aksu ve Erdal ÖzyaÄŸcÄ±lar gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 57 kiÅŸiye, sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± ele geçirerek ÅŸantaj yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 1'i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, oyuncu Engin Altan Düzyatan, eÅŸinin sosyal medya hesabÄ±yla ilgili tanÄ±k olarak ifade verdi.

Ä°stanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, 1'i tutuklu 15 sanÄ±k ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada, tanÄ±k olarak dinlenilmesi için geçen celse hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±lan oyuncu Engin Altan Düzyatan ifade verdi.

Düzyatan, kendisinin deÄŸil, eÅŸi NesliÅŸah Alkoçlar Düzyatan'Ä±n Instagram hesabÄ±nÄ±n, bir mail gelmesiyle çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YalnÄ±zca hesabÄ± geri alabilmek için bir telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Düzyatan, "Bu telefon görüÅŸmesini sanÄ±klardan herhangi biriyle yapmadÄ±m. Bunu 'AldÄ±k, çaldÄ±k' diyen biriyle deÄŸil, teknolojiden anlayan kiÅŸilerle görüÅŸtüm. Bana davanÄ±n müÅŸtekilerinden Fatih Gönenç adlÄ± kiÅŸinin numarasÄ±nÄ± verdiler. Onunla görüÅŸmeler yaptÄ±m. SonrasÄ±nda yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için çok iÅŸin içinde deÄŸildim. HesabÄ±n geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. HesabÄ±n geri verilmesi için para talebi olmadÄ±. Para talebi olan kimseyle görüÅŸmedim” dedi.

Direkt olarak kendisinin telefonuna bir ÅŸey gönderilmediÄŸini anlatan Düzyatan, "Bir fotoÄŸraf muhabbeti hatÄ±rlÄ±yorum. ATM önüne çekilmiÅŸ flu bir fotoÄŸraftÄ±. FotoÄŸraftaki kiÅŸinin kim olduÄŸunu bilmiyorum." dedi.

Hakim, sanÄ±klardan Veysel Demir ve Gökyar Åžen'i ayaÄŸa kaldÄ±rarak, fotoÄŸraftakinin bu sanÄ±klardan biri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸu Düzyatan, kiÅŸiyi hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TanÄ±k Engin Altan Düzyatan, ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

DuruÅŸma diÄŸer tanÄ±klarÄ±n dinlenmesiyle sürüyor.

Bir önceki duruÅŸmada, ÅŸikayetçi AyÅŸe NesliÅŸah Düzyatan'Ä±n avukatÄ±, dosyaya dilekçe sunup ÅŸikayetinden vazgeçtiÄŸini bildirmiÅŸ, ayrÄ±ca Engin Altan Düzyatan'Ä±n da tanÄ±k olarak ifadesine baÅŸvurulmasÄ±ndan vazgeçilmesini talep etmiÅŸti. Mahkeme, usulüne uygun tebliÄŸe raÄŸmen duruÅŸmaya katÄ±lmayan tanÄ±k Engin Altan Düzyatan hakkÄ±nda zorla getirme emri çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, Sezen Aksu, Tamer KaradaÄŸlÄ±, Erdal ÖzyaÄŸcÄ±lar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, NesliÅŸah Düzyatan, TarÄ±k Mengüç, Balçiçek Ä°lter, BahadÄ±r TatlÄ±öz, Bülent Åžakrak, PÄ±nar AltuÄŸ Atacan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 57 kiÅŸi müÅŸteki olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, takipçi sayÄ±sÄ± yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kiÅŸilerin hesaplarÄ± ile takipçi sayÄ±sÄ± yüksek ticari hesaplarÄ±n hedef seçildiÄŸi belirtilerek, kurumsal hat algÄ±sÄ± yaratan 0850 ile baÅŸlayan hatlarÄ± satÄ±n alan sanÄ±klarÄ±n maÄŸdurlara, Instagram hesaplarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kural ihlali olduÄŸu ya da mavi tik onaylÄ± hesap verileceÄŸi vaatleriyle mesaj gönderdikleri anlatÄ±lÄ±yor.

Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n ''suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''ÅŸantaj'', ''biliÅŸim sistemleri banka veya kredi kurumlarÄ±nÄ±n araç olarak kullanÄ±lmasÄ± suretiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k'', ''biliÅŸim sistemine hukuka aykÄ±rÄ± olarak girme ve orada kalma'', ''biliÅŸim sisteminin iÅŸleyiÅŸini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlarÄ±ndan 3 yÄ±l ile 321 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor. (AA)

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