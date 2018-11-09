Ã‡orumâ€™da â€˜NasÄ±l bir belediyecilik?â€™ forumu dÃ¼zenlenecek

Ã‡orum Emek ve Demokrasi Platformu yerel seÃ§imlere giderken â€˜NasÄ±l bir belediyecilik?â€™ baÅŸlÄ±klÄ± forum dÃ¼zenlenecek.

Çok sayÄ±da siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütünün bir araya gelerek oluÅŸturduÄŸu Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, yaklaÅŸan yerel seçimler öncesinde “NasÄ±l bir belediyecilik ve yerel yönetim?” sorusu etrafÄ±nda bir halk forumu düzenliyor.

GerçekleÅŸtirdiÄŸi çok sayÄ±da eylem ve etkinlikle Çorum kamuoyunun gündeminde yer alan platformun rant ve çÄ±kar üzerine kurulu olmayan bir yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmak amacÄ±yla gerçekleÅŸtireceÄŸi forum, 11 KasÄ±m Pazar günü saat 13.00’de ÖzdoÄŸanlar DüÄŸün Salonu’nda yapÄ±lacak.

Platform adÄ±na açÄ±klama yapan Av. Ahmet Özdel, demokrasinin sadece oy vermekten ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, halkÄ±n adaylarÄ±n belirlenmesinden seçilmesine, denetlenmesine kadar tüm süreçte etkin olmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Foruma yerel yönetimlere aday olan kiÅŸiler ile daha önce yerel yönetimlerde görev almÄ±ÅŸ kiÅŸiler, sendika ve dernek temsilcileri ile bu konuda görüÅŸ bildirmek isteyen tüm Çorum halkÄ±nÄ±n davetli olduÄŸu belirtildi. (Çorum/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 14:41

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