CHP, Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Ä°stanbul Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, yerel yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin ilke ve esaslarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi Ä°stanbul Ä°l Örgütü 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek yerel yönetim seçimlerine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. CHP'nin yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin ilke ve esaslarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla ÅžiÅŸli Radisson Blu Hotel’de kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°stanbul’da yerel yönetimlerin esas almak zorunda olacaÄŸÄ± kurallarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odalarÄ± ve Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n görüÅŸ ve önerilerinin ardÄ±ndan son ÅŸeklini alacak. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nönü ve çok sayÄ±da CHP yöneticisi katÄ±ldÄ±.

‘Ä°HANET EDÄ°LEN DEÄžÄ°L KENDÄ°SÄ°NE AÅžIK OLUNAN KENT’

Ä°stanbul Kent AnayasasÄ± ile ilgili taslaÄŸÄ± CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu paylaÅŸtÄ±. KaftancÄ±oÄŸlu, “Kente ihanet eden anlayÄ±ÅŸÄ±n, Ä°stanbul’u dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbulluyu ne hale getirdiÄŸi hepimizin malumu. Ve bu kadim kenti korumak ve yine, yeniden ihanet edilen deÄŸil, kendisine aÅŸÄ±k olunan yaÅŸanasÄ± bir kent yaratmak sizlerin yani Ä°stanbullularÄ±n elinde. Öncelikli sorumluluÄŸumuz; yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan Ä°stanbullu kimliÄŸini yeniden ortaklaÅŸa hissedebilmek ve bu kentte yaÅŸayan tüm insanlarÄ±, farklÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen ortak Ä°stanbulluluk kimliÄŸi altÄ±nda buluÅŸturabilmek olmalÄ±dÄ±r. Bunun için de tarih ve doÄŸa arasÄ±nda kurulan ve bize Ä°stanbul olarak dönen bu muhteÅŸem senteze saygÄ± duymalÄ± ve bir arada yaÅŸama kültürünü kent kimliÄŸi içinde güçlendirmeliyiz. Ä°dare etmeye deÄŸil yönetmeye talip bir anlayÄ±ÅŸ Ä°stanbul’u yeniden kent kimliÄŸine büründürebilir. Ve kentin olaÄŸanüstü tarihi, doÄŸasÄ±, kültürel ve insani zenginliÄŸi korunarak geliÅŸmesi saÄŸlanabilir” dedi.

KaftancÄ±oÄŸlu, “Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n birlikte yazacaÄŸÄ±, sahipleneceÄŸi bir anayasa gelecekte Ä°stanbul’u yönetecek siyasi anlayÄ±ÅŸlar için hem yol gösterici hem de baÄŸlayÄ±cÄ± olacaktÄ±r. Ä°ste bu nedenlerle; Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±nÄ± bizzat Ä°stanbullularla birlikte geliÅŸtireceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

CHP’NÄ°N KENT ANAYASASININ BAZI TEMEL Ä°LKELERÄ°

KaftancÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±’na iliÅŸkin temel ilke ve kural önerilerinden bazÄ±larÄ±nÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

- ‘Ben yaptÄ±m oldu!’ mantÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacak; katÄ±lÄ±mcÄ± yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±yla büyük projeler, uzmanlarla, STK’larla vb. konuÅŸarak, proje yarÄ±ÅŸmalarÄ± düzenlenerek hazÄ±rlanacaktÄ±r.

- Ä°lgili tüm STK’larÄ±n ve meslek örgütlerinin belediye meclisleri ve çalÄ±ÅŸma komisyonlarÄ±na katÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlanacaktÄ±r.

- Ä°stanbul’un bütçesini Ä°stanbullu bilecek; katÄ±lÄ±mcÄ± bütçe uygulamalarÄ±yla, açÄ±k, ÅŸeffaf ve denetlenip hesap verilebilir bir bütçe hazÄ±rlanacaktÄ±r.

- Ä°stanbul’un tüm ekonomik, fiziksel ve sosyal planlarÄ± güncellenecek; her uygulama planlÄ± olacak; planlÄ± bir geliÅŸim dönemi baÅŸlatÄ±lacaktÄ±r.

- UlaÅŸÄ±mÄ± insana yaraÅŸÄ±r bir noktaya taÅŸÄ±mak için, ulaÅŸÄ±m planlarÄ± güncellenecek; toplu ulaÅŸÄ±ma, metro ve diÄŸer raylÄ± sistemlere, deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na öncelik verilecek; Ä°stanbul’un ulaÅŸÄ±mÄ± tek elden yönetilecektir.

- Kuzey ormanlarÄ±, su havzalarÄ±, memba sularÄ±, göller, dereler, denizler, kÄ±yÄ±lar korunacak; Ä°stanbul’un çevresel-ekolojik deÄŸerleri geleceÄŸe taÅŸÄ±nacaktÄ±r.

- Aktif yeÅŸil alanlar, parklar arttÄ±rÄ±lacak; büyük kent parklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ilçelerde de semt parklarÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

- Yüreklerde deprem korkusu kalmayacak ÅŸekilde binalarÄ±n güçlendirilmesi ve gerektiÄŸinde yenilenmesi desteklenecek; afet eÄŸitimi yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

- Ä°stanbul tarihi dokularÄ± ve zenginlikleri hak ettiÄŸi ilgiyi görecek; Tarihi YarÄ±mada ‘açÄ±k müze kent’ haline getirilecektir.

- Ä°stanbul’un en ihtiyaç sahibi mahallelerinden baÅŸlanarak, ilçe belediyeleriyle birlikte tüm 0-4 yaÅŸ arasÄ± çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kapsayacak kreÅŸler hÄ±zla tamamlanacaktÄ±r.

- Gençlerimiz özgür bir ÅŸehirde yaÅŸayacak; gençlerimizin enerjisinden, dinamizminden en etkin ÅŸekilde yararlanÄ±lacak; onlara mesleki eÄŸitim ve iÅŸ imkanlarÄ± baÅŸta olmak üzere her tür eÄŸitsel, sanatsal ve sportif olanaklar saÄŸlanacaktÄ±r.

- Ä°ÅŸsizlik, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ezilen Ä°stanbullular saptanarak yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±na destek olunacaktÄ±r.

- Ä°çinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kentin kaldÄ±rÄ±mlarÄ±, sokaklarÄ±, caddeleri, parklarÄ±, meydanlarÄ± birer okuldur. Ä°mar planlarÄ± bu anlayÄ±ÅŸla ele alÄ±nacak ve kenti oluÅŸturan semtlerin, mahallelerin kültür genleri hayata kazandÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

- Her mahalle, her semt, öncelikle o bölgede yaÅŸayan insanlarÄ±n geliÅŸimini, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentle bütünleÅŸmesini saÄŸlayacak ÅŸekilde yeniden ele alÄ±nacaktÄ±r.

- Mahallerde yaÅŸayanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak için mahalle evleri oluÅŸturulacak; uzman gönüllü katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n desteÄŸinde çalÄ±ÅŸma mekanlarÄ± ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k merkezleri kurulacaktÄ±r; bu yerler aynÄ± zamanda katÄ±lÄ±mcÄ± mahalle örgütlenmelerinin buluÅŸma mekanlarÄ± olacaktÄ±r.

- Ä°lçe ve mahalle düzeyinde uzmanlarÄ±n ve sivil toplum örgütlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla kentte yaÅŸayanlara imar konularÄ±nda ÅŸeffaf bilgi veren ve haklarÄ±nÄ± aktaran danÄ±ÅŸma merkezleri kurulacaktÄ±r.

‘31 MART’TA NE YAPACAÄžIMIZI GÖRECEKSÄ°NÄ°Z’

ToplantÄ± medya temsilcilerinin sorularÄ±yla devam etti. KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan gazeteciler SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na dair CHP belediyelerindeki usulsüzlükleri sordu. KaftancÄ±oÄŸlu, “HÄ±rsÄ±zÄ±n arsÄ±zÄ±n kente karÅŸÄ± suç iÅŸleyenin ne ideolojisi ne siyasi partisi olur. Benim hÄ±rsÄ±zÄ±m senin hÄ±rsÄ±zÄ±n diye ayÄ±rÄ±rsak diÄŸer siyasi partilerden farkÄ±mÄ±z kalmaz. Evet SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± açÄ±klandÄ±. HesaplayabildiÄŸimiz 753 milyonu bulan ki hesaplayamadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bilemiyoruz. Biz yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±k” dedi. Åžeffaf denetlenebilir belediyecilik için aday seçiminde de hassasiyetini ÅŸu sözlerle dile getirdi:

“Bir ÅŸey yaptÄ±nÄ±z mÄ± diye sordunuz ya 31 Mart yaklaÅŸÄ±yor neler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± göreceksiniz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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