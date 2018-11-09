Atilla TaÅŸ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

'FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda cezasÄ± onanan Atilla TaÅŸ, infaz iÅŸlemleri iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Ä°stanbul Adliyesine getirildi.

'FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin 19'u tutuklu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek'' suçundan çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 3 yÄ±l 1 ay 15 günlük hapis cezasÄ± onanan ÅžarkÄ±cÄ± Atilla TaÅŸ, polislerce evinden alÄ±narak infaz iÅŸlemleri için Ä°stanbul Adliyesine getirildi.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi (Ä°stinaf) 2. Ceza Dairesi, 'FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda "hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte, oÌˆrguÌˆte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek'' suçundan 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Atilla TaÅŸ'Ä±n temyiz incelemesini tamamlayarak, 24 Ekim'de verilen hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.

SoruÅŸturma ve Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen dava aÅŸamasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 14 ay boyunca tutuklu kalan, 24 Ekim 2017 tarihli duruÅŸmada tahliye edilen TaÅŸ, cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir'de bulunan evinden polislerce alÄ±ndÄ±.

TAÅž: VATAN SAÄž OLSUN

ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen ve elleri kelepçeli olduÄŸu gözlenen TaÅŸ, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ä°nfaz Ä°ÅŸlemleri Bürosu'na çÄ±karÄ±lÄ±rken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Vatan saÄŸ olsun." ifadesini kullandÄ±.

TaÅŸ, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kalan cezasÄ±nÄ±n infazÄ± için cezaevine sevk edilecek.

KARAR, 24 EKÄ°M'DE ONANDI

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 'FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ, Murat Aksoy, BüÅŸra Erdal ve Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu'nun da bulunduÄŸu 26 sanÄ±k hakkÄ±nda yerel mahkemece 8 Mart'ta verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerini 24 Ekim'de onamÄ±ÅŸtÄ±.

Daire, yerel mahkemece sanÄ±klar hakkÄ±nda verilen kararlarda usul ve esasa iliÅŸkin bir aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yapÄ±lan istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddine karar vermiÅŸti.

YAMAN AKDENÄ°Z DUYURDU

Atilla TaÅŸ'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Akademisyen Yaman Akdeniz, ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesine götürüldüÄŸünü söyledi.

Yaman Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapÄ±ya gelmelerine gerek yoktu" yorumunda bulundu.

Can dostumuz Atilla TaÅŸ cezasÄ±nÄ±n infazÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ÇaÄŸlayan Adliyesine götürülüyor ÅŸu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapÄ±ya gelmelerine gerek yoktu. @AtillaTasNet pic.twitter.com/AU1g7sHkzf — Yaman Akdeniz (@cyberrights) November 9, 2018

14 AY HAPÄ°S YATTI

Atilla TaÅŸ, 'FETÖ'ye yönelik medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸ ve 14 ay cezaevinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Atilla TaÅŸ, Murat Aksoy ve Davut AydÄ±n cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 16:22

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