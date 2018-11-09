â€˜HayvanlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rce dolaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan 6. maddeye dokunmaâ€™

Hayvan haklarÄ± savunucularÄ±, hayvanlarÄ±n sokaklarda Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlayan maddenin kaldÄ±rÄ±lmak istenmesine tepkili.

Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gündemindeki HayvanlarÄ± Koruma Kanunu ile hayvanlarÄ±n sokaklarda özgürce yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlayan 6. maddenin kaldÄ±rÄ±lmak istenmesine tepki gösterdi.

Empati Hayvan HaklarÄ± EÄŸitimi Ve Åžiddetsizlik Platformu BaÅŸkanÄ± BarÄ±ÅŸ Åžengün tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± bürokratlarÄ±nÄ±n çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeni HayvanlarÄ± Koruma Kanunununda, mevcut 5199 sayÄ±lÄ± kanunun hayvanlarÄ±n sokaklarda özgürce yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlayan 6. maddesinin kaldÄ±rÄ±lmak üzere olduÄŸu belirtilerek “DolayÄ±sÄ±yla, mevcut kanunun 6. maddesindeki “KÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±r-AÅŸÄ±la-Yerine BÄ±rak” esasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilerek sokak hayvanlarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸe hatta ölüme gönderileceÄŸini düÅŸünmekteyiz” denildi.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin, hazÄ±rladÄ±klarÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± STK’ler ile paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada “Ä°çeriÄŸini bilmediÄŸimiz bir yasa tasarÄ±sÄ±na onay vermemiz mümkün deÄŸildir. Sokaklar, sokak hayvanlarÄ±nÄ±n yasal yaÅŸam alanlarÄ±dÄ±r ve yaÅŸam hakkÄ± esaslarÄ±ndan olan özgürlükleri ellerinden alÄ±namaz” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada yeni kanunda bir yaÅŸam hakkÄ± ihlali olan “hayvana ÅŸiddet”in suç kapsamÄ±na alÄ±narak, alt sÄ±nÄ±rÄ± 2 yÄ±l 1 ay olacak ÅŸekilde ertelemesiz hapis cezasÄ± getirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± dile getirdikleri talepler için 11 KasÄ±m Pazar saat 14.00’te Türkiye çapÄ±nda her ilde basÄ±n açÄ±klamalarÄ±; 25 KasÄ±m Pazar saat 14.00’te Ä°stanbul’da KadÄ±köy MeydanÄ±’nda eylem yapÄ±lacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

YAÅžAM HAKKI SAVUNUCULARININ TALEPLERÄ°

* Kanun TCK kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda cezalar 2 yÄ±l 1 aydan baÅŸlamalÄ±

* Sahipsiz hayvanlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±, aÅŸÄ±lanmalarÄ± ve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± esas alan 6. maddeye dokunulmamalÄ±

* Kanunu uygulamayan “belediyelere” bakanlÄ±ÄŸÄ±n TCK kapsamÄ±nda yaptÄ±rÄ±mÄ± olmalÄ± ve hayvana ÅŸiddet uygulayan belediye görevlileri de ceza kapsamÄ±na alÄ±nmalÄ±

* Petshop’larda canlÄ± hayvan satÄ±ÅŸÄ± kesinlikle yasaklanmalÄ±

* Hayvan popülasyonunun artmasÄ±na sebep olan üretim çiftliklerinin kapatÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

* Hayvanat bahçeleri, sirkler ve yunus parklarÄ± ile ilgili ciddi denetimler getirilerek yeni açÄ±lmasÄ± planlananlar engellenmeli, mevcutlar sÄ±kÄ± denetim altÄ±na alÄ±nmalÄ±

* Yeni yasa çalÄ±ÅŸmasÄ±nda konuya vakÄ±f STK’lerin görüÅŸleri dikkate alÄ±nmalÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

KÃ¶peÄŸi boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±, serbest kaldÄ±

Sokak kÃ¶peÄŸi, iÅŸkenceyle Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 15:46

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