Kayseri'de kadÄ±nlar, Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in bir araya geliyor

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸe devam eden Flormar iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸi dÃ¼zenliyor.

Kayseri KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Kocaeli Gebze’de aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, düÅŸük ücrete, patronun ve temsilcilerinin kötü muamelelerine karÅŸÄ± yasal haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸi düzenliyor.

Etkinlikte “Hepsi Bizim Hikâyemiz” adlÄ± tiyatro oyunu sahnelenecek ve Gebze’den gelen iÅŸçiler, mücadele deneyimlerini Kayserili kadÄ±nlarla paylaÅŸacak.

'ONLARIN KAZANIMI TÜM KADINLARIN KAZANIMI OLACAK'

“Kayseri’den Gebze’ye kÄ±z kardeÅŸlik köprüsü kuruyoruz” diyen Dernek BaÅŸkanÄ± Elmas Åžahin, “OmuzlarÄ±nda evin, çocuklarÄ±n, ailelerinin, borçlarÄ±n yüküyle inatla direnmeye devam eden Flormar iÅŸçileri, bize reklamlardaki o sözleri hatÄ±rlatÄ±yor ve 'KadÄ±n isterse baÅŸarÄ±r' dememizi saÄŸlÄ±yorlar” dedi.

DayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemine vurgu yapan Åžahin, “Bugün onlarÄ±n ekmek mücadelelerinde yanlarÄ±nda olmak, dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmek Flormar iÅŸçilerinin bir kazanÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra onlarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± biz toplumda hor görülen, haklarÄ± yenen, ezilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan tüm kadÄ±nlarÄ±n kazanÄ±mÄ± olacak. Bu mücadele hepimizin mücadelesi, dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmek hepimizin görevi… Bu yüzden tüm Kayserili kadÄ±nlarÄ± bir arada olmaya, etkinliÄŸimizde buluÅŸmaya davet ediyoruz” diyerek çaÄŸrÄ±da bulundu.

'BÄ°Z OMUZ OMUZA VERDÄ°KTEN SONRA…'

DireniÅŸçi Flormar Ä°ÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan AyÅŸe ise “Bizler 180 gündür direnen Flormar iÅŸçileri olarak emeÄŸin ve ekmeÄŸin onurlu mücadelesini veriyoruz. HaklarÄ±mÄ±zÄ± gasp edenlere karÅŸÄ± verilen bu mücadele, sadece kendi patronumuza karÅŸÄ± deÄŸil diÄŸer hak yiyen bütün patronlara karÅŸÄ± verilmektedir. Bu onurlu mücadelemiz sizlerin desteÄŸi ve sahiplenmesiyle daha çok ses getirmiÅŸ olacak. Bizler omuz omuza verdikten sonra bu direniÅŸi hep birlikte kazanmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu mücadeleyi sahiplenen Kayserili kadÄ±nlara teÅŸekkür ediyor, etkinlikte buluÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

Etkinlik, 11 KasÄ±m Pazar günü, saat 15.00’ta Kayseri HacÄ± BektaÅŸ-i Veli DerneÄŸi’nin salonunda gerçekleÅŸtirilecek. (Kayseri/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 13:40

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