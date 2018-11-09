Åžiddete uÄŸradÄ±, ÅŸikayetleri dikkate alÄ±nmadÄ±

Ä°stanbul Sultangazi'de yaÅŸayan B.K. (40), “Bülent K. beni sürekli rahatsÄ±z ve tehdit ediyor. ArkadaÅŸlÄ±k ve evlilik teklifinde bulundu. Kendisini tanÄ±mam için biraz zamana bÄ±raktÄ±k. Ä°lk üç ayÄ±mÄ±z iyi geçti. Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar baÅŸladÄ±. Evlilik konusunda da geri adÄ±m attÄ±. Ben de kendisinden uzaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Ben uzaklaÅŸtÄ±kça o benim peÅŸimi bÄ±rakmadÄ±" dedi.

B.K., Bülent K., hakkÄ±nda birçok kez ÅŸikayette bulunduÄŸunu belirtti. 1 hafta önce darp edildiÄŸi günü anlatarak, "YaklaÅŸÄ±k 1 hafta önce evime gelerek, benim telefonumda olduÄŸunu iddia ettiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± göstererek beni darp etti. Bu fotoÄŸraf üzerinden beni tehdit etti. Daha sonra gitti. Ben yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±mÄ± arayarak yardÄ±m istedim. ArkadaÅŸÄ±m eve gelerek beni hastaneye götürdü” dedi.

“Defalarca kendisi hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunmuÅŸtum. Ä°fadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra hep serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±” diyen B.K. uÄŸradÄ± ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda bir kaç defa hastanelik olmuÅŸ.

"Bülent K.'nÄ±n tehditleri halen devam ediyor" diyen B.K. "Bana 10 gün içerisinde Ä°stanbul'u terk etmem yönünde bir mesaj attÄ±. EÄŸer terk etmezsem beni öldüreceÄŸini söyledi. Yine kendisinden ÅŸikayetçi oldum. Ä°fade için karakola çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ. Bana karakoldan mesaj atarak, 'Bak yine karakoldayÄ±m. Sen de buradan gitmezsen, senin de sonun olacak’ diyerek tehditlerini sürdürmeye devam ediyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 14:09

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