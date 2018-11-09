Bir kolektivizasyon hikayesi: Kolkhoz

Deniz Kayacan tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen 'Kolkhoz: The Red Wedge' adlÄ± oyun, bir Kazak kÃ¶yÃ¼nde tarÄ±mÄ±n kolektifleÅŸtirilmesinin hikayesini anlatÄ±yor.

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

Sovyet tarihinin en ilgi uyandÄ±cÄ± kesitlerinden biri olan kolektivizasyon dönemi, video oyun oldu. "Kolkhoz: The Red Wedge” adlÄ± oyunda, 1929 tarihinde Don Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bir Kazak köyünde tarÄ±mÄ±n kolektifleÅŸtirilmesinin hikayesi anlatÄ±lÄ±yor.

SOVYET DENEYÄ°MÄ°NE ODAKLANMIÅž BÄ°R OYUN

Her geçen gün sayÄ±larÄ± artan ve milyonlarca oyuncu tarafÄ±ndan oynanan baÄŸÄ±msÄ±z oyunlara bir yenisi daha eklendi. Sadece bir baÅŸ karakterin macerasÄ±nÄ±n ötesinde canlÄ± bir köy hayatÄ± içersinde yaÅŸayan ve farklÄ± sosyal tabakalara mensup kiÅŸilerin hikayesine deÄŸinen “Kolkhoz: The Red Wedge”, 24 Ekim’de oyuncularla buluÅŸtu.

Deniz Kayacan tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen bilgisayar oyunu konusu ile baÄŸÄ±msÄ±z oyunlar arasÄ±nda farklÄ± bir yer ediniyor. 1929 yÄ±lÄ±nda Sovyetler BirliÄŸi’nde geçen oyun, Gleb adlÄ± bir iÅŸçinin tarÄ±mda kolektifleÅŸmeyi saÄŸlamak üzere Don Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bir Kazak köyüne gitmesini ve buradaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Son dönemde çok ilgi çeken Super Meat Boy ve Limbo gibi bir platform oyunu olan Kolkhoz, 2 boyutlu karakterleri ve dönemin Sovyetler BirliÄŸi’ni baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yansÄ±tan iç mekan tasarÄ±mlarÄ± ile sade fakat oyuncuyu içe çeken bir atmosfer yaratmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

ÅžOLOHOV, GLADKOV VE LÄ°SSÄ°TZKY’DEN Ä°ZLER BARINDIRIYOR

Hikayesi ile söz konusu dönemi anlatan Sovyet romanlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan oyun, kolektivizasyon dönemine yaklaÅŸÄ±mÄ± ile Mihail Åžolohov'un UyandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Toprak’Ä±nÄ±, baÅŸkarakterinin ismi nedeniyle de Fyodor Gladkov’un Çimento’sunu akla getiriyor.

Oyunun fragamÄ±nÄ±n da ve tanÄ±tÄ±m görsellerinde de sÄ±kça kullanÄ±lan puzzle mekanikleriyle El Lissitzky’e selam gönderen “Kolkhoz: Teh Red Wedge” konstrüktivist sanat anlayÄ±ÅŸÄ± oyuna taÅŸÄ±nÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 12:53

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