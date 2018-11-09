TARÄ°Åž direniÅŸi: Mesaiye giren iÅŸÃ§ilere Ã¶rgÃ¼tlenme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÄ°SK/GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na üye olduklarÄ± için TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin fabrika önündeki direniÅŸi sürüyor. Sabah 7.30‘da fabrika önünde bir araya gelen GÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler servisle gelen iÅŸçilere seslendi; örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge BaÅŸkanÄ± Gürsel Köse, fabrikanÄ±n mesai giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda iÅŸçilere seslenerek, sendikaya örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±; mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Köse, “Anayasal sendika hakkÄ±nÄ±zÄ± kullandÄ±nÄ±z. Sizler suç iÅŸlemediniz. Suç iÅŸleyen varsa o da iÅŸverenin ta kendisidir. Ä°ÅŸçiler sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lamaz, tehdit edilemez. Bunu yapanlar Türk Ceza Kanunun 118. maddesine göre 3 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±r. Örgütlenme hakkÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanacaÄŸÄ±z asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece bunu kullandÄ±lar, sendikalarÄ±na üye oldular. Esas suç, insanlarÄ± ekmeÄŸiyle tehdit etmek, onlarÄ± iÅŸten atmaktÄ±r” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER CUMAYA Ä°LK KEZ SERVÄ°SLE GÄ°TTÄ°!

Öte yandan ÅŸirket öÄŸle saatlerinde Cuma namazÄ±na gidecek iÅŸçileri camiye servislerle gönderdi. YÄ±llarca camiye her hafta yürüyerek giden iÅŸçiler, bu kez servisle gönderildi. GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, “YÄ±llardÄ±r karda kÄ±ÅŸta yürüyen iÅŸçileri sÄ±nÄ±f kardeÅŸleri ile bir araya getirmemek için servisle göndermiÅŸler. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz adÄ±na servisle gidip gelmelerinden elbette mutluluk duyuyoruz. Ancak biz bu baskÄ±larÄ± da biliyoruz ve biz elbette sesimizi iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za duyurmaya devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 14:07

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