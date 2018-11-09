Didier Drogba, son maÃ§Ä± olmasÄ± beklenen finali kaybetti

Afrika'nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k golcÃ¼lerden Didier Drogba, Phoenix Rising'le Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, son maÃ§Ä± olmasÄ± beklenen mÃ¼sabakadan 1-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

Futbolu bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan 40 yaÅŸÄ±ndaki Didier Drogba, aynÄ± zamanda sahibi olduÄŸu Phoenix Rising’le çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± final maçÄ±nda Louisville City FC’ye 1-0 yenildi.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen FildiÅŸi Sahilli golcü futbolcu, 2017 yÄ±lÄ±nda ABD 2. Ligi’nde mücadele eden Phoenix Rising’in hisselerinin bir bölümünü satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

Phoenix Rising’in Louisville City’ye kaybettiÄŸi maç sonrasÄ± kulübün Türkiyeli sahiplerinden Berke Bakay Drogba’yÄ± “Bu güzel spora yaptÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem katkÄ±lar” nedeniyle tebrik etti. Bakay, maç öncesi BBC’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Drogba’nÄ±n emekliliÄŸi sonrasÄ± yönetim kurulunda görev alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DROGBA’NIN KARÄ°YERÄ°

Profesyonel futbola 1998’de FransÄ±z ekibi Le Mans’da baÅŸlayan, Guingamp’ta geçirdiÄŸi bir sezon sonrasÄ± 2003/04’te Marsilya formasÄ± giyen Drogba, 2004-2012 arasÄ± mücadele ettiÄŸi Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile 341 maçta 157 gol attÄ±. Drogba, ‘Maviler’le 3 Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸunun yanÄ± sÄ±ra Åžampiyonlar Ligi’ni de kazandÄ±.

GALATASARAY’DA DA ÅžAMPÄ°YONLUK YAÅžADI

Chelsea sonrasÄ± Çin ekibi Åžanghay Åženhua’ya transfer olan Drogba, 2013/14 sezonunda Galatasaray’a geldi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla 37 maçta 15 gol atan Drogba, Süper Lig ve Türkiye KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±. Daha sonra Chelsea’ye geri dönen ve bir kez daha ÅŸampiyon olan golcü futbolcu, 2015/16’da MLS ekibi Montreal Impact’a transfer oldu. Burada 18 ay geçiren Drogba daha sonra Phoenix Rising’e katÄ±ldÄ±.

2 kez Afrika YÄ±lÄ±n Futbolcusu ödülünü kazanan Drogba, FildiÅŸi Sahili milli formasÄ±yla 104 maçta 65 gol attÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Didier Drogba, futbola veda edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 12:26

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