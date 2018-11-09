Bakan Pekcan: Fiyat artÄ±ÅŸÄ± yapan 1612 firmaya para cezasÄ± kesildi

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, dÃ¶viz kurundaki artÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle 1612 firmaya para cezasÄ± kesildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, döviz kurundaki yükseliÅŸ sonrasÄ± yapÄ±lan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± kapsamÄ±nda firmalara idari para cezasÄ± kesildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Pekcan, fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± sonrasÄ± 81 bin 666 ürünün denetlendiÄŸini ve 1612 firmaya idari para cezasÄ± verildiÄŸini söyledi.

Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alÄ±nan numuneleri gönderdiklerini ve test sonunda 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye giriÅŸinin engellendiÄŸini belirtti.

Ticaret BakanÄ±, Suriye kenti Afrin'in TSK'nin desteklediÄŸi gruplar tarafÄ±ndan ele geçirilmesi sonrasÄ± Zeytin DalÄ± Gümrük KapÄ±sÄ±'nÄ±n da 8 KasÄ±m itibariyle devreye girdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

KaçakçÄ±lÄ±kla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuÅŸturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bakan, yÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 11 bin ton kaçak akaryakÄ±t tespit ettiklerini belirtti. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 12:03

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