Hekimlere gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±

GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± bahane edilerek iÅŸinden edilen 400 hekim bulunuyor.

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunda kabul edildi.

Ä°çerisinde pek çok tartÄ±ÅŸmalÄ± maddeyi barÄ±ndÄ±ran teklif komisyonda da yüksek tansiyonlu tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±.

BBC’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre, güvenlik soruÅŸturmasÄ± olumsuz sonuçlanan ve bu sebeple "atanamayan" hekimler ise 600 günlük zorunlu hizmet süresince hiçbir hastanede çalÄ±ÅŸamayacak.Türk Tabipler BirliÄŸi'ne göre, hali hazÄ±rda güvenlik soruÅŸturmasÄ± olumsuz sonuçlanan yaklaÅŸÄ±k 400 hekim bulunuyor. YaklaÅŸÄ±k bin 200 hekim ise ÅŸu an, zorunlu kamu görevine baÅŸlamadan önce güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ±n sonucunu bekliyor.

Hukuki delil niteliÄŸi taÅŸÄ±mayan bu soruÅŸturma sonuçlarÄ±nÄ±n ne kadar "güvenilir ve hukuka uygun" olduÄŸuna dair tartÄ±ÅŸmalar ise sürüyor.

TKP VE EMEP'Ä°N 'TERÖR ÖRGÜTÜ' OLARAK TANIMLADIÄžI SORUÅžTURMA BELGELERÄ°

BBC Türkçe'nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bazÄ± güvenlik soruÅŸturmasÄ± belgelerinde, TKP ve EMEP gibi sosyalist partilerin "terör örgütü" olarak ifade edildiÄŸi ve kiÅŸilerin bu partilere üye olduÄŸu ya da etkinliklerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸahsÄ±n kendisine dair herhangi bir istihbarat sonucu olmasa bile aile fertlerine dair bilgilerin eklendiÄŸi görülüyor.

2017 yÄ±lÄ±nda mezun olan ve atanmayÄ± beklerken güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyen doktor Mehmet'in soruÅŸturma belgesinde, "TKP terör örgütü eylem ve etkinliklerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" ve aÄŸabeyinin "FETÖ'ye müzahir TUSKON üyesi ÅŸirketin yönetim kurulunda yer aldÄ±ÄŸÄ±" ifade ediliyor.

Fakat ailenin en büyük çocuÄŸu olan Mehmet'in herhangi bir aÄŸabeyi bulunmuyor.

Öte yandan güvenlik soruÅŸturmasÄ±nda "terör örgütü" olarak ifade edilen Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye'de legal olarak faaliyet yürüten siyasi partiler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

'BEN SOSYALÄ°STÄ°M AMA FETÖ Ä°LE SUÇLANIYORUM'

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Psikiyatri asistanÄ± olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen doktor Merve ise kendisini "sosyalist" olarak tanÄ±mlÄ±yor ve bu süreçte en çok "FETÖ ile iliÅŸkilendirilmenin" onu yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

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