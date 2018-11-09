Cerrah organ nakline dikkat Ã§ekmek iÃ§in kuklalÄ± film Ã§ekti

Organ nakli konusundaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmayÄ± amaçlayan Doç. Dr. Melih Kara, yaptÄ±ÄŸÄ± kuklalarla bir film çekti. Cesur ve Güzel'in aÅŸk hikayesi üzerinden böbrek naklinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 dakikalÄ±k film, izleyenleri hem duygulandÄ±rdÄ± hem de düÅŸündürdü.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesi HaydarpaÅŸa Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Melih Kara, organ nakli konusunda alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir giriÅŸimde bulundu. ÇocukluÄŸundan bu yana görsel sanatlara ilgisi olduÄŸunu anlatan Doç. Dr. Melih Kara, çocuk hastalar için kuklalar hazÄ±rlamaya baÅŸladÄ±. Pazardan aldÄ±ÄŸÄ± kumaÅŸlarÄ± hastanedeki görevinden vakit buldukça tasarlayan Doç. Dr. Melih Kara, son olarak oluÅŸturduÄŸu karakterlerle ilgili bir film yazdÄ±. Cesur ve Güzel adÄ±nÄ± verdiÄŸi kuklalarÄ±n aÅŸk hikayesi üzerinden böbrek naklini anlatan Doç. Dr. Kara'ya çekimlerde organ nakli merkezindeki çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± da destek oldu.

ÇOCUKLARIN Ä°LGÄ°SÄ° ARTINCA ORTAYA FÄ°LM ÇIKTI

Ä°lk zamanlarda çocuklarÄ±n ilgisini çekmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Doç. Dr. Melih Kara, “Pazardan aldÄ±ÄŸÄ±m kumaÅŸlarÄ± kendim dikip ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±m kuklalarla sabahlarÄ± vizit yaptÄ±m. Çocuklara bu kuklalara ilgi duymaya baÅŸladÄ±. Beyaz önlüklü bir doktoru görünce haliyle korkuyorlardÄ±. Kuklayla gidince onlar için de bir baÄŸ oluÅŸtu. Zamanla kukla sayÄ±mÄ±z artmaya baÅŸladÄ±, keyifler arttÄ±. ArdÄ±ndan bunun animasyon haline gelmesine karar verdik. Bir aÅŸk hikayesi videosu çektim. Ä°lk baÅŸta kiÅŸisel Facebook sayfamda paylaÅŸtÄ±m. Ä°lgi artÄ±nca 'organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± kuklalarla canlandÄ±ralÄ±m' diye düÅŸündük” dedi.

VÄ°DEOYU OKULLARDA KULLANMAK Ä°STÄ°YORLAR

Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili çok sayÄ±da video ve filmin olduÄŸunu ifade eden Doç. Dr. Kara, bu filmle organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± bilincini çocuk yaÅŸlarda kazandÄ±rmayÄ± hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Kara, “Benim esas kaynaÄŸÄ±m evdeki iki çocuÄŸum. Beraber bir ÅŸeyleri paylaÅŸtÄ±kça kÄ±zÄ±mÄ±n eÄŸitiminin, bilgisi ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. 3 dakikalÄ±k bir paylaÅŸÄ±m bile etkili oldu. Bunun 3 yaÅŸÄ±ndaki çocuktan 80 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸiye kadar herkesin dikkatini çekeceÄŸini düÅŸündüm. Bir yandan gülümseyecek diÄŸer yandan hüzünlenecekler bir yandan da dikkatlerini çekecek. Ä°nsan dikkati de 7 dakikayÄ± fazla geçmez. O nedenle bunu 7 dakikaya sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±k. YayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana da ciddi olumlu sonuçlar geliyor. Okullardan da bu videoyu kullanmak için teklifler geliyor. Esas kitleye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum” diye düÅŸündü.

CESUR VE GÜZEL'Ä°N DUYGULANDIRAN AÅžKI

Filmin aÅŸk hikayesiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Doç. Dr. Kara, organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak adÄ±na yaptÄ±klarÄ± bu filmi ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

“Cesur bizim organ nakline cerrahi asistan. Bir kafede gördüÄŸü Güzel'e aÅŸÄ±k oluyor ve bir evlilik kararÄ± veriyorlar. Evlendikten sonra ilk tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yere gittiklerinde Güzel rahatsÄ±zlanÄ±yor ve yapÄ±lan tetkiklerde 'böbrek yetmezliÄŸi' teÅŸhisi konuyor. Sahneye ben çÄ±kÄ±p organ nakli kararÄ± veriyorum. Cesur eÅŸi Güzel'e böbreÄŸini baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yor. Ameliyathane sahnemiz de var. Cesur'dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z böbreÄŸi naklediyoruz ve çift iyileÅŸiyor mutlu son diye bitiriyoruz. Hastanemiz çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla birlikte çok güzel kurgulandÄ±. Biz çekimde çok keyif aldÄ±k eminim seyredenler de çok keyif almÄ±ÅŸtÄ±r. Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi derecede artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum.”

‘KADAVRADAN NAKÄ°LLER HER GEÇEN GÜN DÜÅžÜYOR’

Kadavra baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z ciddi oranlarda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlayan Kara, “Eskiden bu oran yüzde 20'lerdeydi ÅŸimdilerde yüzde 10'lara düÅŸtü gittikçe kötüye gidiyor. Gençleri çocuklarÄ± yeniden yetiÅŸtirme anlamÄ±nda dikkatlerini çekmeliyiz. Biz küçüklerden baÅŸladÄ±k bu bilinç küçük yaÅŸlarda oturuyor. DoÄŸru bilgilerle sevgiyi ve paylaÅŸmayÄ± artÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Toplum olarak kaybÄ±mÄ±z burada. BaÄŸÄ±ÅŸtan ziyade birbirimizin üzüntüsünü paylaÅŸmamÄ±z lazÄ±m” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 13:54

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