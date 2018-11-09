Avustralya'da bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Avustralya'nÄ±n Melbourne kentinde bir kiÅŸi aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdikten sonra etraftakilere bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Avustralya'nÄ±n Melbourne ÅŸehrinde ana caddede aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdikten sonra etraftakilere bÄ±çakla saldÄ±ran kiÅŸi polis tarafÄ±ndan vurularak yaralÄ± ele geçirildi. Olayda bir kiÅŸi öldü, saldÄ±rgan dahil 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

Victoria polisi, ismi açÄ±klanmayan bir erkeÄŸin Melbourne kent merkezindeki ana caddede henüz bilinmeyen nedenle arabasÄ±nÄ± ateÅŸe verdiÄŸini, daha sonra da etraftakilere ve polise bÄ±çakla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SaldÄ±rÄ±da yaralanan bir kiÅŸi olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, 2 kiÅŸi de yaralandÄ±.

BasÄ±na yansÄ±yan görüntülerde, söz konusu ÅŸahsÄ±n olay yerine gelen polislere bÄ±çakla saldÄ±rmasÄ±, daha sonra da polisler tarafÄ±ndan vurulmasÄ± yer aldÄ±.

SaldÄ±rganÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± araçtaki yangÄ±n, bölgeye ulaÅŸan itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan söndürüldü.

'TERÖR SALDIRISI' OLARAK ELE ALINIYOR

AÄŸÄ±r yaralÄ± halde hastaneye kaldÄ±rÄ±lan saldÄ±rgana dair yapÄ±lan açÄ±klamada olayÄ±n "Terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Victoria Polis Åžefi Graham Ashton, saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin polis tarafÄ±ndan bilindiÄŸini ifade etti. Ashton, saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin henüz açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ashton, sosyal medyadaki iddialarÄ±n aksine saldÄ±rganÄ±n "Allahuekber" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bir kiÅŸinin kafasÄ±nÄ± kesmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SaldÄ±rganÄ±n kendisinin yanÄ± sÄ±ra akrabalarÄ±nÄ±n da "Antiterör" ekiplerince bilindiÄŸi belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 13:05

www.evrensel.net