TEÄ°S: YardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±k uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

TÃ¼m EczacÄ± Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±, yeni mezun eczacÄ±lara bir yÄ±l yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±k zorunluluÄŸu getirilmesine tepki gÃ¶sterdi.

Yeni mezun eczacÄ±larÄ±n serbest eczacÄ±lÄ±k yapabilmeleri için okullarÄ±nÄ± bitirdikten sonra bir yÄ±l yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±k yapma zorunluluÄŸunun getirildiÄŸini hatÄ±rlatan Tüm EczacÄ± Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ecz. Nurten Saydan, bu uygulamanÄ±n ivedilikle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Saydan, yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 5 yÄ±llÄ±k eczacÄ±lÄ±k fakültesi okuyan, 6 ay boyunca stajÄ±nÄ± yapan eczacÄ±lara haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu, yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kanundan çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Sahada yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n artmasÄ±, yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n uygulanmasÄ±nda yaÅŸanan zorluklar ve yeni mezun eczacÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar nedeniyle bakanlÄ±k raporu doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan teklifin TBMM’ne gönderildiÄŸini belirten Saydan ÅŸunlarÄ± söyledi; “Eczane eczacÄ±larÄ±nÄ±n sendikasÄ± TEÄ°S olarak, uygulamanÄ±n devam etmesinin eczacÄ± istihdamÄ±na çözüm olmayacaÄŸÄ±na ve bunun ne mezunlara, ne mesleÄŸimize, ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacaÄŸÄ± görüÅŸündeyiz. 5 yÄ±l eczacÄ±lÄ±k fakültesinde okumuÅŸ, 6 aylÄ±k stajÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ yeni eczacÄ±lara bir yÄ±l daha eczanelerde çalÄ±ÅŸÄ±rsan eczane açabilirsin demek son derece adaletsizdir. Fakülteyi bitirmiÅŸ, diplomasÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ ama hala yeterli deÄŸilsin, bir sene de eczanede çalÄ±ÅŸmadan eczane açamazsÄ±n demektir. YardÄ±mcÄ± eczacÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmak zorunda kalan eczane eczacÄ±larÄ±na ekstra maddi külfet getirmektir.”

‘BU UYGULAMA ECZANE EKONOMÄ°LERÄ°NÄ° ZORLUYOR’

Eczane ekonomilerinin oldukça güç durumda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Saydan; “Eczanelerimizin iÅŸleyiÅŸine en uygun olan ÅŸekilde teknisyen ve teknikerlerimizle çalÄ±ÅŸÄ±yor, kiÅŸisel ihtiyaçlarÄ±mÄ±z dahil tüm masraflarÄ±mÄ±zÄ± minimuma indirmek suretiyle hizmet vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± istihdam etmek için mecburen bir çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±karmak zorunda kalacaÄŸÄ±z. Bu iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z ve aileleri ne olacak? Hiçbir iÅŸletme hele hele bizim gibi kendi öz sermayesi ve emeÄŸi ile çalÄ±ÅŸan iÅŸletmeler ihtiyacÄ± olmayan yanÄ±nda bir yÄ±l çalÄ±ÅŸacak personel istihdam etmez. Bir çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ± iÅŸten çÄ±kararak asgari ücretin 1.5 katÄ± maaÅŸ vereceÄŸimiz eczacÄ±larÄ± istihdam etmek eczane ekonomilerimize zarar verecektir. Bu genç meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zorunlu yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±k yapabilecek eczane bulmalarÄ± uygulamada pek mümkün olmayacaktÄ±r. Mezun eczacÄ±larÄ±mÄ±z için 5 aydÄ±r da bu mümkün olmadÄ±” dedi.

‘Ä°STÄ°HDAM SORUNU ECZACILARA YÜKLENEMEZ’

EczacÄ±larÄ±n istihdam sorununun çözümünün eczacÄ±lara yüklenemeyeceÄŸini vurgulayan Saydan “Ä°stihdamÄ± çözmek devletin iÅŸidir. Meslek mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸi deÄŸildir. EczacÄ±larÄ± yetiÅŸtiren EczacÄ±lÄ±k Fakülteleri Dekanlar Konseyi kararÄ± da 6197 sayÄ±lÄ± EczacÄ±lar ve Eczaneler HakkÄ±ndaki Kanun’da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak eczacÄ±lÄ±k mesleÄŸine ve 5 yÄ±l eÄŸitim alarak mezun olan gençlere hiçbir katkÄ±sÄ± olmayan yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±kla ilgili düzenlemenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yönündedir. Eczane eczacÄ±larÄ±nÄ±n sendikasÄ± TEÄ°S olarak bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, uygulamanÄ±n devam etmesi ‘eczacÄ± istihdamÄ±nÄ±’ çözmeyecek, bunun ne mezunlara ne mesleÄŸimize ne de eczanelerimize hiçbir getirisi olmayacaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu uygulamanÄ±n ivedilikle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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