TuÄŸba Ekinci ÅŸiddeti Ã¶vdÃ¼: TÃ¼rk erkeÄŸi sevdiÄŸi kadÄ±na el kaldÄ±rÄ±r

TuÄŸba Ekinci, kadÄ±na ÅŸiddeti olaÄŸanlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±: Bir bayan olarak erkeklerin Ã¼stÃ¼ne Ã§ok gitmemek lazÄ±m. TÃ¼rk erkeÄŸi sevdiÄŸi kadÄ±na el kaldÄ±rÄ±r.

Oyuncu Ahmet Kural’Ä±n ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la’yÄ± darbettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili olarak ÅŸarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci, Ahmet Kural’Ä± savundu, kadÄ±na ÅŸiddeti normalleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. TuÄŸba Ekinci ÅŸiddet gören kadÄ±nÄ± suçlayarak “Böyle ÅŸeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazÄ±m. Türk erkeÄŸi sevdiÄŸi kadÄ±na el kaldÄ±rÄ±r. Ben iliÅŸkilerin tatlÄ±-sert olmasÄ±ndan yanayÄ±m” dedi.

'ERKEKLERÄ°N ÜZERÄ°NE ÇOK GÄ°TMEMEK LAZIM'

Habertürk TV’de yayÄ±nlanan ve ‘KadÄ±na yönelik ÅŸiddet’ konulu ‘Nedir Ne DeÄŸildir?’ programÄ±na konuk olan TuÄŸba Ekinci’nin sözleri tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. KadÄ±na yönelik ÅŸiddeti deÄŸerlendiren TuÄŸba Ekinci, “Böyle ÅŸeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazÄ±m. Türk erkeÄŸi sevdiÄŸi kadÄ±na el kaldÄ±rÄ±r. Ben iliÅŸkilerin tatlÄ±-sert olmasÄ±ndan yanayÄ±m. Bu zihniyetle mücadele etmek ÅŸiddetle mücadele etmekten daha zor. Türk kadÄ±nÄ± normal adam ile anlaÅŸamÄ±yor. Hafif buluyor. Nerede kazak adam, bu daha erkek diyor. Türk kadÄ±nÄ± güzel adamlarÄ± light buluyor. Bu beni koruyamaz” dedi.

ÅžÄ°KAYETÄ° DE ELEÅžTÄ°RDÄ°

Ekinci, SÄ±la’nÄ±n Ahmet Kural tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kalmasÄ±na iliÅŸkin daha önce SÄ±la’nÄ±n ÅŸikayette bulunmasÄ±nÄ± hedef alan “Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçÄ±sÄ±na bu ÅŸikayeti yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ekinci’nin sözleri sosyal medyada tepki çekti. (HABER MERKEZÄ°)

SÄ±laâ€™nÄ±n baÅŸvurduÄŸu 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesini YasasÄ± nedir?

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