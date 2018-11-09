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FotoÄŸraf: DHA
Sultangazi'de beton mikseri devrildi; sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaralandÄ±
09 KasÄ±m 2018 11:22
Ä°stanbul Sultangaziâ€™de beton mikseri devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaralandÄ±.
Ä°stanbul Sultangazi'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandÄ±. Kaza saat 10.15'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy baÄŸlantÄ± yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandÄ±. YaralÄ± sürücü ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Araç yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik çalÄ±ÅŸma sonucu yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 11:40
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