KÃ¶peÄŸi boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±, serbest kaldÄ±

BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esinde bir kÃ¶pek boÄŸazÄ± kesilerek yaralandÄ±. KÃ¶peÄŸi yaraladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen G. Y. ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

BalÄ±kesir'in Erdek ilçesinde bir köpek, boÄŸazÄ± bÄ±çakla kesilerek yaralandÄ±. KöpeÄŸi yaraladÄ±ÄŸÄ± güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±ndan belirlenen G.Y., ifadesinde kendini koruduÄŸunu öne sürdü. YaralÄ± köpeÄŸin tedavisine baÅŸlandÄ±.

SaldÄ±rÄ±, Erdek ilçesi Neyyire SÄ±tkÄ± Caddesi'nde geçen salÄ± akÅŸamÄ± meydana geldi. Çevredeki esnaf tarafÄ±ndan bakÄ±lan bir köpek, kanlar içinde bulundu. BoÄŸazÄ± bÄ±çakla kesildiÄŸi belirlenen köpek, esnaf tarafÄ±ndan veterinere götürüldü. KöpeÄŸin boÄŸazÄ±na dikiÅŸ atÄ±ldÄ± ve klinikte gözlem altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SERBEST BIRAKILDI

KöpeÄŸi yaralayan G.Y. ise güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesi sonucu polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. G.Y. ifadesinde, "Köpek bana saldÄ±rdÄ±, kendimi korumak için bÄ±çakladÄ±m" dedi. G.Y. hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

'SALDIRGAN BÄ°R KÖPEK DEÄžÄ°LDÄ°'

Hayvan HaklarÄ± Federasyonu (HAYTAP) Erdek Temsilcisi Eva Otansev, boÄŸazÄ±ndan bÄ±çaklanan köpeÄŸin kesinlikle saldÄ±rgan bir yapÄ±da olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerken, "Bu köpeÄŸimiz, sahil bölgesinde yaÅŸayan, bizim beslediÄŸimiz, kulaÄŸÄ± belediye tarafÄ±ndan küpelenmiÅŸ bir hayvandÄ±r. KaldÄ± ki bÄ±çak taÅŸÄ±mak suçtur. Herkes yanÄ±nda bÄ±çak taÅŸÄ±yarak hayvan mÄ± bÄ±çaklayacaktÄ±r? Bu köpek kesinlikle saldÄ±rgan deÄŸildir" dedi. KöpeÄŸin veteriner harcamalarÄ±nÄ± HAYTAP olarak üstlendiklerini de belirten Otansev, "Halen veterinerde tedavisi sürüyor. Åžu anda saÄŸlÄ±k durumu iyi. Ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± olay nedeniyle ürkek. Bu hayvanÄ± daha sonra yeniden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sahile bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Böyle her önüne gelen, kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek sokak hayvanÄ±nÄ± bÄ±çaklarsa vay halimize" diye konuÅŸtu. (BalÄ±kesir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 11:29

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