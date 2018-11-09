Rahip Santoro'nun katili Akdinâ€™i yaralayan ÅŸÃ¼pheliler adliyede

Ä°talyan rahip Andrea Santoro'yu Ã¶ldÃ¼ren OÄŸuzhan Akdin ile aÄŸabeyinin yaralanmasÄ± olayÄ±na karÄ±ÅŸan 4 kiÅŸi adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Bodrum'da Ä°talyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren OÄŸuzhan Akdin ile aÄŸabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan 2 ÅŸüpheli ile onlara yardÄ±m etmekle suçlanan 2 kadÄ±n, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen ÅŸüpheliler, Akdin kardeÅŸleri, arkalarÄ±ndan konuÅŸtuklarÄ± için vurduklarÄ±nÄ± söyledi.

Trabzon'da 5 Åžubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin Ä°talyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaÅŸÄ±ndayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ve 2 yÄ±l önce tahliye edilen OÄŸuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum'a yerleÅŸti. OÄŸuzhan Akdin ve aÄŸabeyi Alparslan Akdin, geçen pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle OrmanÄ± mevkisinde, tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kiÅŸilerce, tabancayla bacaklarÄ±ndan vurularak yaralandÄ±. OÄŸuzhan Akdin ve aÄŸabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Tedavisi süren yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. OlayÄ±n ÅŸüphelileri E.D. ve S.K., Antalya'da yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilere yardÄ±m ettikleri öne sürülen kadÄ±n zanlÄ±lar B.A. ve Y.U. da Bodrum'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, Bodrum Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne getirildi.

ARKALARINDAN KONUÅžTUKLARI Ä°ÇÄ°N VURMUÅžLAR

Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 4 ÅŸüpheli, bugün çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. KavganÄ±n iki grup arasÄ±nda husumetten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelilerin Akdin kardeÅŸleri, arkalarÄ±ndan konuÅŸtuklarÄ± için vurduklarÄ±nÄ± söylediÄŸi iddia edildi. (DHA)

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